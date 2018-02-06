Верховная рада начнет сессию с подготовки к интеграции Украины в НАТО и ЕС

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Приоритетами работы украинского парламента на восьмую сессию VIII созыва, которая начнется во вторник и завершится в июле, являются подготовка к вступлению Украины в НАТО и ЕС. Такие задачи поставил перед депутатами спикер Рады Андрей Парубий.

По его словам, ключевым для вступления в НАТО является закон о национальной безопасности Украины, который реформирует сферу безопасности страны и приводит ее к международным стандартам. "Парламент также согласовал с правительством список первоочередных законов, которые Рада должна принять в рамках выполнения обязательств по соглашению об ассоциации с ЕС", - отметил Парубий, добавив, что очень важным на эту сессию будет закон о создании Антикоррупционного суда.

Спикер сообщил, что на этой сессии необходимо утвердить нового главу Национального банка (НБУ), председателя Счетной палаты, а также новый состав Центризбиркома.

Антикоррупционный суд

Депутаты во вторник снова попытаются внести в повестку дня законопроект об Антикоррупционном суде. Три предыдущие попытки в январе провалились из-за нехватки голосов.

"В первый день работы сессии [6 февраля] буду рекомендовать включить законопроект в повестку дня и дать поручение профильному комитету его безотлагательно рассмотреть, чтобы мы поскорее смогли завершить создание Антикоррупционного суда", - сказал Парубий на согласительном совете Рады.

При этом он не уточнил, будет ли это все тот же президентский законопроект, который раскритиковали на Западе, или предложенный депутатами.

Принятие на Украине закона об Антикоррупционном суде и приведение цен на газ к рыночному уровню - главные условиями завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Как заявил ранее глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман, "есть определенные условия, их надо выполнить".

Новый глава НБУ

Спикер Рады Андрей Парубий утверждает, что парламент в феврале назначит нового руководителя Национального банка. Самым вероятным преемником называют Якова Смолия, который исполняет обязанности главы НБУ.

Председатель правления Нацбанка Валерия Гонтарева после трехлетнего пребывания на посту подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск. С 11 мая 2017 года обязанности главы НБУ исполняет ее первый заместитель Смолий.

Согласно конституции Украины, глава государства должен представить на рассмотрение Верховной рады новую кандидатуру на пост главы НБУ, однако конкретные сроки в законодательстве не оговариваются.

18 января президент подал в Раду проект постановления о снятии Валерии Гонтаревой с должности председателя Национального банка. Ее работу неоднократно критиковали представители оппозиционных сил страны и вкладчики неплатежеспособных банков с требованием ее отставки, обвиняя Гонтареву в разрушении банковский системы страны, девальвации национальной валюты.

Состав ЦИК

Спикер парламента Андрей Парубий выразил надежду, что Верховная рада в течение февраля обновит состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"Надеюсь, что представление от президента поступит в ближайшие дни, и тут же безотлагательно я представлю всех кандидатов на специальную проверку. Также дам поручение комитету, чтобы безотлагательно данный вопрос был рассмотрен на комитете. И надеюсь, что мы еще в этом месяце сможем перейти к рассмотрению нового состава ЦИК, и считаю, что это будет один из ключевых кадровых вопросов, который стоит на повестке дня сессии", - сказал Парубий.

23 января 2018 года Порошенко подписал постановление о назначении новых членов ЦИК. Однако на сайте Рады до сих пор нет данных о регистрации документа.

Из 14 кандидатов в новый ЦИК фракция "Блок Петра Порошенко" представляет шесть человек. Союзники по парламентской коалиции "Народный фронт" будут представлены тремя кандидатами. По одному кандидату будут иметь в новом ЦИК депутатские группы "Возрождение" и "Воля народа", а также фракции "Самопомощь" и Радикальная партия. Еще один кандидат - беспартийный. В перечне отсутствуют представители самой старой парламентской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и одной из крупных фракций в Раде "Оппозиционного блока".

Украинские эксперты отмечают, что Порошенко намерен обновить состав ЦИК до президентских и парламентских выборов в стране, чтобы получить контроль над 8 из 15 мест.

Нынешний состав Центризбиркома был утвержден еще в 2007 году. Согласно закону, члены ЦИК назначаются на 7 лет и в июне 2014 года встал вопрос об изменении почти всего ее состава. Однако Центризбирком до сих пор не изменили.

Урегулирование конфликта в Донбассе

Из плана работы сессии "выпали" вопросы урегулирования конфликта на востоке Украины. Единственной фракций в Раде, которая выступила за продолжение работы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, оказался "Оппозиционный блок".

"Требования нашей фракции четкие и ясные. Первое - это вопросы примирения на востоке страны, поддержка посреднической миссии спецпредставителя США и представителя России. Мы выступаем за дипломатическое, мирное решение конфликта", - заявил лидер фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

Второе важное требование, на котором будут настаивать оппозиционеры, - это социальная поддержка населения. "Отмена пенсионной реформы, которой обманули всех. В первую очередь, цинично обманули военных пенсионеров, они вообще не получили никаких надбавок", - сказал политик.

Он также уточнил, что оппозиция будет добиваться отмены медицинской реформы. "У нас уже готово представление в Конституционный суд об отмене этой так называемой реформы, которая на самом деле является медицинском геноцидом", - добавил депутат. Кроме того, Бойко заявил о необходимости заняться поддержкой реального сектора экономики.

На пленарной неделе 6-9 февраля Рада также рассмотрит блок экономических, социальных и культурных вопросов.