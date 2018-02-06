Тиллерсон: решения насчет присутствия Трампа на Саммите Америк в Перу еще нет

ТАСС, 6 февраля. Администрация США пока не выработала окончательного решения относительно того, будет или нет президент Дональд Трамп принимать участие в очередном Саммите Америк, который пройдет с 13 по 14 апреля в столице Перу Лиме. Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в понедельник в Лиме на совместной с министром иностранных дел Перу Кайетаной Альховин Гассани пресс-конференции.

"По поводу присутствия президента Трампа: окончательное решение не принято. <...> Однако он изучает возможность присутствия. Мы больше скажем на эту тему, когда будет выработано окончательное решение", - заявил руководитель внешнеполитического ведомства США, комментируя перспективы участия американского лидера в упомянутой многосторонней встрече на высшем уровне. Телетрансляцию пресс-конференции в прямом эфире вел МИД Перу.

Саммит Америк - встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств (ОАГ), объединяющей 35 стран.