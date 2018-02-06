Корсиканские националисты призвали Макрона использовать "исторический шанс" для примирения

ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Французское руководство во главе с президентом республики Эмманюэлем Макроном должно воспользоваться "историческим шансом" и нормализовать отношения с Корсикой, приняв во внимание особенности корсиканской идентичности. С таким призывом накануне начинающегося во вторник визита Макрона выступили главы местной администрации, выступающие за широкую автономию острова.

"Имеется историческое окно, чтобы выйти из логики конфликта, однако, если завтра двери к диалогу будут закрыты, мы окажемся в ситуации кризиса, политического тупика", - предостерег в понедельник глава Исполнительного совета (региональной администрации) Корсики Жиль Симеони, слова которого приводит Agence France Presse.

Он подчеркнул, что на Корсике до сих пор не знают, каковы намерения Макрона в отношении острова. С момента прихода к власти в мае 2017 года президент ни разу публично не высказывался подробно о своем видении проблемы. "Чтобы был диалог, нужны две стороны. Однако пока мы были единственными, кто подавал осязаемые сигналы о том, что мы действительно хотим этого диалога", - заметил Симеони, представляющий националистов и сторонников расширенной автономии острова в составе Франции.

Глава Ассамблеи Корсики (депутатского собрания) Жан-Ги Таламони выступил в понедельник со статьей в газете Le Monde. Политик подчеркнул, что избиратели Корсики однозначно высказали свою позицию, проголосовав на выборах за националистов, и теперь Париж склонен "к непонятному и опасному отрицанию, представляя дело так, будто ничего не произошло".

"Послание корсиканцев ясное: абсолютное большинство проголосовало за список, полностью составленный националистами. Из этого необходимо сделать вывод, что они хотели заявить: Корсика является нацией, а не просто административной единицей, именно коллективная воля составляет нацию", - считает Таламони.

"Вопрос независимости, как известно, не будет стоять на повестке дня в ближайшее десятилетие - объединение двух течений сторонников национализма не вело кампанию по этому вопросу. Однако оно представило корсиканцам предложение о преобразовании институтов власти, подкрепленное определенным проектом устройства общества, и все это было утверждено массовым голосованием. Новые депутаты - если только они не предадут этот мандат - будут решительно отстаивать все составляющие этой программы: лингвистика, недвижимость, налогообложение, реформа институтов", - добавил Таламони, выступающий за отделение Корсики от Франции.

Визит Макрона

С этими заявлениями корсиканские руководители выступили в преддверии двухдневного рабочего визита Макрона на остров. Как ожидается, глава государства наконец озвучит официальную позицию Парижа в отношении требований региональных властей о возведении корсиканского языка в ранг официального и введении на острове особого статуса резидента для борьбы с ростом цен на рынке недвижимости. Именно эти обещания были главными во время предвыборной кампании националистов на Корсике.

Ранее в подтверждение этой позиции националисты провели на острове массовые митинги своих сторонников. Крупнейшая такая манифестация прошла в субботу в Аяччо. Участие в ней приняли от 22 до 25 тыс. человек, утверждают организаторы.

Победа националистов

В декабре 2017 года на Корсике прошли выборы в региональную Ассамблею, победу на которых одержала коалиция националистов "За Корсику" (Pe a Corsica), в которую входят как сторонники расширенной автономии острова, так и политики, выступающие за независимость острова от Франции. По итогам двух туров голосования этот блок набрал 56,5% голосов. Ближайшие преследователи националистов - корсиканские правые - финишировали с огромным отставанием с результатом 18,29%. Представители правящей во Франции пропрезидентской партии "Республика на марше" оказались только на третьем месте, получив 12,67% голосов.

Коалиция "За Корсику" является правящей на острове с 2015 года, когда прошли выборы в новую Ассамблею, объединившую оба корсиканских департамента. С 1 января 2018 года департаменты Верхней и Южной Корсики объединятся в общую административно-территориальную единицу с особым статусом. Новому составу собрания, избранному в декабре, предстоит управлять островом в переходный для корсиканцев период.

При этом речи о попытках отделения от Франции пока не идет - коалиция выступает с подчеркнуто умеренных позиций, тем самым привлекая на свою сторону максимальное число голосов. В предвыборной программе блока значилось расширение прав корсиканской автономии через три года, требование предоставить корсиканскому языку официальный статус и введение на Корсике особого статуса резидентов для местных жителей, чтобы создать препятствия приезжим спекулянтам, взвинчивающим цены на недвижимость. Данные инициативы противоречат конституции Франции и требуют ее изменения, из-за чего Париж занимает жесткую позицию по этим вопросам и пока не высказывал готовности идти на уступки.