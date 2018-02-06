Трамп назвал "предательским" и "неамериканским" то, что демократы не аплодировали его речи

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал в понедельник "неамериканскими" и "предательскими" действия представителей Демократической партии, которые не аплодировали во время его первого выступления перед Конгрессом с посланием "О положении страны" на прошлой неделе. Американский лидер выступал на заводе по производству гидравлического оборудования в штате Огайо.

Трансляцию выступления президента вел Белый дом. Трамп посетовал на то, что демократы не приветствовали его слова о "действительно позитивных" экономических успехах и увеличении количества рабочих мест, в частности среди чернокожих и латиноамериканцев в США.

"Даже по отношению к позитивным новостям они [демократы] были [бесчувственными] как смерть и неамериканскими. Кто-то назвал это предательским [поведением]. Да, почему бы и нет", - отметил Трамп. Он добавил, что демократы, "похоже, не особо любят свою страну".

Глава государства раскритиковал лидера демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса Нэнси Пелоси за ее равнодушие к его выступлению. По словам президента, демократы "предпочли бы преуспеванию страны то, чтобы у Трампа дела шли неважно". Президент назвал такое поведение "очень эгоистичным".

При этом он похвалил своих однопартийцев, которые почти каждую фразу президента на прошлой неделе встречали бурными аплодисментами.