Сын Фиделя Кастро похоронен на главном кладбище Гаваны

ГАВАНА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Фидель Кастро Диас-Баларт, старший сын лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, похоронен в воскресенье на гаванском кладбище имени Христофора Колумба.

1 февраля Кастро-младший покончил жизнь самоубийством. По сообщениям кубинских СМИ, на протяжении нескольких месяцев он находился под наблюдением врачей из-за тяжелой депрессии. Сын Фиделя Кастро, которого на острове из-за сильного внешнего сходства с отцом звали Фиделито ("маленький Фидель"), ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Кастро-младший похоронен на главной аллее кладбища, в мавзолее кубинской Академии наук из черного мрамора. По свидетельству корреспондента ТАСС, на его могиле в понедельник лежало много венков: от детей и внуков, матери, братьев и сестер, друзей и коллег.

На похоронах присутствовали близкие родственники и друзья Кастро-младшего, а также, по некоторым данным, высокопоставленные члены кубинского правительства. Кубинские СМИ о церемонии не сообщили.

По данным испанского агентства EFE, прощание с Кастро-младшим прошло в здании кубинской Академии наук, вице-президентом которой он был до самой смерти. Кастро-младший никогда не занимал постов в правительстве и не претендовал на роль преемника своего дяди Рауля Кастро, который собирается покинуть пост главы государства в апреле этого года. В последние годы Кастро-младший был также советником по науке Госсовета Кубы.

Публично на его смерть отреагировала только двоюродная сестра Мариэла, дочь Рауля Кастро. В минувшую пятницу на своих страницах в Twitter и Facebook она поблагодарила всех за соболезнования.