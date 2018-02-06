США требуют от Пакистана помощи в борьбе с террористами

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа полагает, что Исламабад должен оказывать Вашингтону поддержку в противодействии экстремистским группировкам. Об этом заявил в понедельник координатор Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс во время выступления в нью-йоркском Совете по международным отношениям.

"В прошлом у нас было очень эффективное партнерство с Пакистаном в том, что касается борьбы против "Аль-Каиды" (террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. ТАСС) после [терактов] 11 сентября [2001 года], - констатировал он. - В последние годы имело место некоторое изменение отношений. Президент [Трамп] ясно давал понять, что Пакистану следует делать больше".

"Мы ожидаем, мы требуем от Пакистана содействия в борьбе против террористических элементов, которые планируют и осуществляют атаки против сил и интересов США", - подчеркнул Сейлс. "Мы ясно давали понять, что Пакистану следует сделать выбор - хотят ли они вернуться к продуктивным отношениям, которые имели место после 11 сентября, или они хотят двинуться в ином направлении. Мы надеемся, что в будущем можно будет говорить о возможности продуктивного взаимодействия", - добавил он.

Отношения между Вашингтоном и Исламабадом начали ухудшаться после обнародования новой стратегии США в Южной Азии и Афганистане в августе 2017 года. Тогда Пакистан был обвинен в поддержке радикальных организаций, которые действуют против военных сил США и их союзников на территории Афганистана. В начале января Госдепартамент объявил о решении приостановить оказание Пакистану помощи в сфере безопасности до тех пор, пока власти страны не предпримут решительных действий против экстремистских группировок, включая движение "Талибан" (запрещено в РФ) и "Сеть Хаккани". Представитель Управления военного сотрудничества Пентагона Патрик Эванс сообщил, что США заморозили по меньшей мере $900 млн, предназначавшихся Пакистану за осуществление антитеррористических операций.