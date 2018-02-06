Переговоры между властями и оппозицией Венесуэлы в Санто-Доминго не состоялись

ТАСС, 6 февраля. Очередной раунд переговоров между представителями правительства и оппозиции Венесуэлы, который должен был пройти в понедельник в Санто-Доминго, не состоялся. Об этом сообщил официальный представитель МИД Доминиканской Республики Уго Берас.

Он не назвал причины отмены встречи, отметив лишь, что ни делегация правительства, ни переговорщики от оппозиции в Санто-Доминго не приехали. "Мы были готовы и ждали подтверждения о том, что стороны примут участие во встрече. Однако мы его не получили", - заявил Берас. По его словам, новая дата для возобновления переговоров пока не назначена.

В понедельник утром глава правительственной делегации - министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес - заявил на пресс-конференции в Каракасе, что власти готовы приехать в Санто-Доминго и подписать соглашение с оппозицией. Оппозиция по поводу поездки в Доминиканскую Республику не высказывалась.

Переговоры в Доминиканской Республике

Последний раунд переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы завершился в Санто-Доминго 31 января. После этого делегации вернулись в Каракас, чтобы проанализировать ход диалога и достичь консенсуса по еще остающимся нерешенным вопросам. Представители правительства объявили, что соглашение с оппозицией фактически готово и может быть заключено в понедельник. Однако оппозиционные деятели высказали противоположное мнение и до сих пор не подтвердили готовность подписать документ.

В качестве посредников на переговорах в Санто-Доминго выступали президент Доминиканской Республики Данило Медина, бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, а также представители Чили, Боливии и Никарагуа.

Одна из главных тем диалога - предстоящие в Венесуэле президентские выборы. Власти приняли решение провести их до 30 апреля, однако с этим не согласна оппозиция. Политические оппоненты президента Николаса Мадуро добиваются также восстановления полномочий парламента, большинство голосов в котором принадлежит оппозиции, открытия гуманитарного коридора для доставки продовольствия и медикаментов в Венесуэлу, а также освобождения более 200 политических заключенных.