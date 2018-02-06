В Госдепе заявили, что у США нет оснований закрывать тюрьму в Гуантанамо

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа не видит оснований для прекращения в обозримой перспективе работы спецтюрьмы для террористов на американской военно-морской базе в Гуантанамо (Куба). Об этом заявил в понедельник координатор Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс во время выступления в нью-йоркском Совете по международным отношениям.

"Должна оставаться возможность взять под арест по законам военного времени, - констатировал представитель Госдепартамента. - Администрация давала понять, что мы намерены сохранять право применять этот инструмент в будущем, если этого потребуют обстоятельства".

Как пояснил Сейлс, с точки зрения администрации Трампа Вашингтон имеет право заключать экстремистов в спецтюрьму в Гуантанамо, так как США по-прежнему ведут объявленную в 2001 году войну против терроризма. По словам Сейлса, США до сих пор участвуют в "вооруженном конфликте с "Аль-Каидой" и связанными с ней силами, что относится и к "Исламскому государству" (террористические группировки, запрещены в РФ). Как пояснил представитель Госдепартамента, пока не завершится эта война, власти США оставляют за собой данное право.

Трамп в конце января во время выступления с посланием "О положении страны" заявил, что решил отменить указ его предшественника Барака Обамы о закрытии этой спецтюрьмы. Действующий американский лидер подчеркнул, что террористов нужно уничтожать, а "при необходимости задерживать и допрашивать".

Спецтюрьма была создана в 2002 году при администрации президента Джорджа Буша - младшего для захваченных американцами в ходе войн в Афганистане и Ираке, а также при антитеррористических операциях в других странах против боевиков "Аль-Каиды", их сообщников и тех, кто подозревается в причастности к терроризму. Сейчас в Гуантанамо содержится 41 узник. С 2008 года туда никого не доставляли.

Всего через эту тюрьму прошли свыше 775 человек. Их всех причисляли к "вражеским комбатантам", на которых, по убеждению Вашингтона, не распространяются Женевские конвенции о правилах обращения с военнопленными. Они оказались в правовом вакууме: годами им не предъявляли обвинения.