Китай провел испытания комплекса ПРО средней дальности

ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая провела успешные испытания комплекса ПРО средней дальности наземного базирования. Об этом сообщило во вторник министерство обороны КНР.

"5 февраля Китай в пределах национальной территории провел технические испытания противоракетного комплекса наземного базирования средней дальности. Все поставленные цели были достигнуты", - говорится в сообщении ведомства.

Тип задействованных при испытаниях ракет, а также системы перехвата в заявлении минобороны не указываются.

"Испытания являются оборонительными и не направлены против других государств", - подчеркивается в сообщении оборонного ведомства.