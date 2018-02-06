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Китай провел испытания комплекса ПРО средней дальности

Международная панорама
6 февраля, 5:37 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 6, февраля. /ТАСС

Все задачи испытаний были достигнуты, отмечается в заявлении минобороны КНР

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ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая провела успешные испытания комплекса ПРО средней дальности наземного базирования. Об этом сообщило во вторник министерство обороны КНР.

"5 февраля Китай в пределах национальной территории провел технические испытания противоракетного комплекса наземного базирования средней дальности. Все поставленные цели были достигнуты", - говорится в сообщении ведомства.

Тип задействованных при испытаниях ракет, а также системы перехвата в заявлении минобороны не указываются.

"Испытания являются оборонительными и не направлены против других государств", - подчеркивается в сообщении оборонного ведомства.

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