Генсек ООН обеспокоен сообщениями о новых химических атаках в Сирии

ООН, 6 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен сообщениями о новых химических атаках в Сирии и самым решительным образом осуждает подобные нападения. Об этом заявил в понедельник ТАСС его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь с глубочайшей обеспокоенностью воспринял сообщения о недавнем использовании химического оружия в Сирии, в том числе в минувшие выходные в Саракебе в провинции Идлиб", - сказал Дюжаррик. По его словам, Гутерриш "самым решительным образом осуждает использование подобного оружия, которому не может быть никакого оправдания".

Как заявил Дюжаррик, генеральный секретарь повторно призывает Совет Безопасности к единодушию, "которое позволит обеспечить, что стоящие за применением химического оружия в Сирии будут выявлены и привлечены к ответственности".

Ранее обеспокоенность сообщениями о предполагаемой атаке с применением хлора близ города Серакиб в провинции Идлиб выразил Госдепартамент. Американское внешнеполитическое ведомство возложило ответственность за еще не подтвержденный случай применения отравляющего веществ в качестве оружия на власти в Сирии. Как заявила руководитель пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт, за последние 30 дней поступило уже шесть сообщений о химических атаках в Сирии.

Ситуация с боевым применением ядовитых химикатов в Сирии в понедельник обсуждалась на заседании Совета Безопасности. В ходе дискуссии делегации США, Великобритании и Франции выступили с обвинениями в адрес Дамаска. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя напомнил западным странам о презумпции невиновности, упрекнув их в нежелании провести беспристрастное расследование химических атак.