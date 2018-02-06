Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.02:
$ 56.63
€ 70.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек ООН обеспокоен сообщениями о новых химических атаках в Сирии

Международная панорама
6 февраля, 6:10 UTC+3 ООН ООН 6, февраля. /ТАСС

Антониу Гутерриш подчеркнул, что использованию химоружия не может быть оправдания

Поделиться
Материал из 1 страницы
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

ООН, 6 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен сообщениями о новых химических атаках в Сирии и самым решительным образом осуждает подобные нападения. Об этом заявил в понедельник ТАСС его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь с глубочайшей обеспокоенностью воспринял сообщения о недавнем использовании химического оружия в Сирии, в том числе в минувшие выходные в Саракебе в провинции Идлиб", - сказал Дюжаррик. По его словам, Гутерриш "самым решительным образом осуждает использование подобного оружия, которому не может быть никакого оправдания".

Смотрите также

Химоружие в Сирии: откуда в стране появились запрещенные вещества

Как заявил Дюжаррик, генеральный секретарь повторно призывает Совет Безопасности к единодушию, "которое позволит обеспечить, что стоящие за применением химического оружия в Сирии будут выявлены и привлечены к ответственности".

Ранее обеспокоенность сообщениями о предполагаемой атаке с применением хлора близ города Серакиб в провинции Идлиб выразил Госдепартамент. Американское внешнеполитическое ведомство возложило ответственность за еще не подтвержденный случай применения отравляющего веществ в качестве оружия на власти в Сирии. Как заявила руководитель пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт, за последние 30 дней поступило уже шесть сообщений о химических атаках в Сирии.

Ситуация с боевым применением ядовитых химикатов в Сирии в понедельник обсуждалась на заседании Совета Безопасности. В ходе дискуссии делегации США, Великобритании и Франции выступили с обвинениями в адрес Дамаска. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя напомнил западным странам о презумпции невиновности, упрекнув их в нежелании провести беспристрастное расследование химических атак.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гутерриш, Антониу
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ГИБДД не будет переэкзаменовывать автомобилистов с истекшим сроком водительских прав
2
Комиссия МОК выявила новых российских спортсменов, которые связаны с допингом
3
Суд в Москве решит вопрос об аресте высокопоставленных чиновников кабмина Дагестана
4
Поезд насмерть сбил женщину на станции московского метро "Пушкинская"
5
СМИ: Хорватия потребовала от Украины новые МиГ-21 вместо "фальшивых"
6
Роструд: сложные погодные условия можно считать уважительной причиной опоздания на работу
7
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама