Неприятности в раю: почему разгорелся политический кризис на Мальдивах

Мальдивская Республика ассоциируется у людей с роскошными пляжами и дорогими отелями, а не с государственными кризисами и гражданскими беспорядками. Тем не менее на протяжении последнего десятилетия страна находится в состоянии практически перманентной политической нестабильности, очередной виток которой начался в феврале 2018 года. ТАСС объясняет, что происходит на Мальдивах, при чем здесь противостояние Индии и Китая и безопасно ли туда летать российским туристам.
Мальдивы получили независимость от Великобритании в 1965 году. С 1978 года страной правил президент Момун Абдул Гаюм — он занимал пост президента в течение шести пятилетних сроков подряд. Гаюм был типичным авторитарным лидером, которого неоднократно обвиняли в нарушении прав человека, коррупции и применении террора против диссидентов. Однако именно при нем Мальдивы начали получать большие деньги от туризма, вступили в Международный валютный фонд и Всемирный банк. В ноябре 1988 года Гаюма попытались свергнуть члены вооруженной организации "Тигры освобождения Тамил-Илама", но благодаря помощи индийских военных мятеж был подавлен. Операция, получившая условное название "Кактус", укрепила отношения между Дели и правительством Гаюма.
В начале 2000-х президент провел ряд демократических реформ: разрешил политические партии, ввел прямую систему выборов главы государства (раньше его избирал парламент). Эти меры сыграли против Гаюма: в 2008 году он проиграл во втором туре, а его оппонент — оппозиционер Мохамед Нашид — стал первым демократически избранным президентом Мальдив. Однако в начале 2012 года в стране вспыхнул политический кризис, в результате которого глава государства был вынужден подать в отставку под давлением армии и полиции. В марте 2015 года власти республики предъявили Нашиду обвинения в террористической деятельности в связи с изданием незаконного приказа о задержании главы Уголовного суда Абдуллы Мохамеда. В результате экс-президент был осужден на 13 лет тюремного заключения, что вызвало негативную реакцию международного сообщества.
С 2013 года страной правит Абдулла Ямин — сводный брат Момуна Абдул Гаюма. Ямин известен как главный инициатор проведения реформ в экономической сфере, он выступает за укрепление сотрудничества с КНР и привлечение в страну китайских инвестиций. В 2015 году он подписал закон, разрешающий иностранцам владеть землей на Мальдивах (ранее это было запрещено конституцией страны).
В сентябре 2015 года на яхте Ямина произошел взрыв, в результате которого пострадала его супруга. Власти Мальдив заявили, что на президента было совершено покушение. По итогам расследования с поста был снят вице-президент страны Ахмед Адиб. Впоследствии он был обвинен в государственной измене и приговорен к 10 годам лишения свободы. Недовольные этим решением граждане Мальдив организовали антиправительственные митинги, на что Ямин объявил о введении 30-дневного режима чрезвычайного положения.
В начале февраля Верховный суд (ВС) Мальдив отменил приговор в отношении бывшего президента Мохамеда Нашида и еще восьми представителей оппозиции, обвиняемых в террористической деятельности. В пятницу, 2 февраля, Нашид (проживающий в изгнании в Великобритании) объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в этом году. Кроме того, Верховный суд постановил восстановить мандаты 12 ранее отстраненных оппозиционных депутатов парламента. Как отмечало агентство France-Presse, президент Ямин уволил начальников полиции Мальдив — Ахмеда Арифа и его преемника Ахмеда Сауди, которые попытались исполнить решения ВС.
В субботу мальдивский парламент сообщил о временной приостановке работы на неопределенный срок по соображениям безопасности. В стране прошли митинги сторонников президента с одной стороны и в поддержку Верховного суда — с другой. По данным агентства Reuters, к охране правительственных зданий в столице страны были привлечены более 100 сотрудников спецподразделений полиции.
Генеральный прокурор страны Мохамед Анил в воскресенье заявил, что ВС Мальдив собирается отстранить Ямина от власти. Он также отметил, что у Верховного суда нет полномочий в отношении президента, и призвал полицию и военных не подчиняться этому решению.
В понедельник, 5 февраля, Ямин ввел в стране режим ЧП сроком на 15 дней. Лояльные ему сотрудники служб безопасности ворвались в здание Верховного суда. Председатель ВС Абдулла Саид и еще двое судей были арестованы. Стражи порядка также задержали экс-президента страны Момуна Абдул Гаюма. Как отмечает местная газета Aafathis, Момун был арестован за попытку подкупа членов парламента. Сейчас он находится в оппозиции по отношению к своему сводному брату.
В ноябре 2018 года на Мальдивах должны состояться выборы, где безусловным фаворитом до сегодняшнего дня являлся Абдулла Ямин. Но решение ВС об амнистии Мохамеда Нашида и его намерение баллотироваться ставят палки в колеса действующего президента. Ямин опасается, что если оппозиционера допустят до выборов, то тот станет главным претендентом на победу благодаря международной поддержке. И уже тогда нынешний глава государства рискует сам оказаться за решеткой, поскольку оппозиционеры требуют от ВС привлечь его к ответственности за "беспрецедентную коррупцию".
За политическими оппонентами Ямином и Нашидом стоят два ключевых региональных игрока — Китай и Индия. При президенте Ямине Мальдивы, традиционно относившиеся к сфере влияния Нью-Дели, стали все больше зависеть от Пекина — в первую очередь экономически. Китай включил островное государство в инициативу "Один пояс, один путь" (ОПОП), установил с ним зону свободной торговли, а также вложился в ключевые инфраструктурные проекты — в том числе расширение международного аэропорта стоимостью $400 млн. На Китай приходится 70% внешнего госдолга Мальдив и большинство туристов, приезжающих отдыхать на этот курорт, — 22%.
Вслед за экономическим влиянием значительно вырос и политический вес Пекина. Для Китая Мальдивы представляют стратегический интерес в рамках стратегии "жемчужной нити" — строительства портовой инфраструктуры в странах, выходящих к Индийскому океану. При этом индийцы опасаются появления на островах китайских военных баз.
В конце 2017 года проправительственная газета Мальдив провозгласила Китай "новым лучшим другом" страны, а Индию — "вражеским государством", которое строит заговор против правительства Ямина. Сам президент поспешил заверить индийского премьер-министра Нарендру Моди, что не разделяет эту точку зрения. Однако оппозиция во главе с Мохамедом Нашидом раскритиковала публикацию и заявила о приверженности укреплению дружбы с Индией.
Сейчас Нашид просит Дели вмешаться в ситуацию на Мальдивах и отправить туда свои войска, чтобы восстановить верховенство закона. В Индии на эту просьбу пока не ответили.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) заверила, что государственный кризис не влияет на отдых туристов. "Все политические столкновения происходят исключительно в столице Мальдив, городе Мале, вдали от курортных островов и туристических зон", — сообщила ассоциация.
Посольство России на Шри-Ланке рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Мальдив из-за волнений в этой стране. Об этом заявили во вторник ТАСС в консульском отделе российского дипломатического представительства, в зону ответственности которого входят Мальдивы. "В Москву послан сигнал с рекомендациями воздерживаться от поездок на Мальдивы в связи с происходящими там определенными волнениями на политическом уровне, — отметили в посольстве РФ. — На сегодняшний день каких-либо проявляемых угроз нет, но предпосылки к этому есть".
МИД РФ порекомендовал россиянам тщательно взвешивать целесообразность посещения Мальдив, а Ростуризм призвал туроператоров предупреждать граждан о волнениях в стране.
Китай, Индия, США и Великобритания также предупредили туристов об опасности посещения райских островов.
Артур Громов