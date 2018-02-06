Неприятности в раю: почему разгорелся политический кризис на Мальдивах

Мальдивская Республика ассоциируется у людей с роскошными пляжами и дорогими отелями, а не с государственными кризисами и гражданскими беспорядками. Тем не менее на протяжении последнего десятилетия страна находится в состоянии практически перманентной политической нестабильности, очередной виток которой начался в феврале 2018 года. ТАСС объясняет, что происходит на Мальдивах, при чем здесь противостояние Индии и Китая и безопасно ли туда летать российским туристам.

Ключевые игроки в мальдивской политике

Мальдивы получили независимость от Великобритании в 1965 году. С 1978 года страной правил президент Момун Абдул Гаюм — он занимал пост президента в течение шести пятилетних сроков подряд. Гаюм был типичным авторитарным лидером, которого неоднократно обвиняли в нарушении прав человека, коррупции и применении террора против диссидентов. Однако именно при нем Мальдивы начали получать большие деньги от туризма, вступили в Международный валютный фонд и Всемирный банк. В ноябре 1988 года Гаюма попытались свергнуть члены вооруженной организации "Тигры освобождения Тамил-Илама", но благодаря помощи индийских военных мятеж был подавлен. Операция, получившая условное название "Кактус", укрепила отношения между Дели и правительством Гаюма.

В начале 2000-х президент провел ряд демократических реформ: разрешил политические партии, ввел прямую систему выборов главы государства (раньше его избирал парламент). Эти меры сыграли против Гаюма: в 2008 году он проиграл во втором туре, а его оппонент — оппозиционер Мохамед Нашид — стал первым демократически избранным президентом Мальдив. Однако в начале 2012 года в стране вспыхнул политический кризис, в результате которого глава государства был вынужден подать в отставку под давлением армии и полиции. В марте 2015 года власти республики предъявили Нашиду обвинения в террористической деятельности в связи с изданием незаконного приказа о задержании главы Уголовного суда Абдуллы Мохамеда. В результате экс-президент был осужден на 13 лет тюремного заключения, что вызвало негативную реакцию международного сообщества.

С 2013 года страной правит Абдулла Ямин — сводный брат Момуна Абдул Гаюма. Ямин известен как главный инициатор проведения реформ в экономической сфере, он выступает за укрепление сотрудничества с КНР и привлечение в страну китайских инвестиций. В 2015 году он подписал закон, разрешающий иностранцам владеть землей на Мальдивах (ранее это было запрещено конституцией страны).

В сентябре 2015 года на яхте Ямина произошел взрыв, в результате которого пострадала его супруга. Власти Мальдив заявили, что на президента было совершено покушение. По итогам расследования с поста был снят вице-президент страны Ахмед Адиб. Впоследствии он был обвинен в государственной измене и приговорен к 10 годам лишения свободы. Недовольные этим решением граждане Мальдив организовали антиправительственные митинги, на что Ямин объявил о введении 30-дневного режима чрезвычайного положения.

Как разворачивался кризис-2018

В начале февраля Верховный суд (ВС) Мальдив отменил приговор в отношении бывшего президента Мохамеда Нашида и еще восьми представителей оппозиции, обвиняемых в террористической деятельности. В пятницу, 2 февраля, Нашид (проживающий в изгнании в Великобритании) объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в этом году. Кроме того, Верховный суд постановил восстановить мандаты 12 ранее отстраненных оппозиционных депутатов парламента. Как отмечало агентство France-Presse, президент Ямин уволил начальников полиции Мальдив — Ахмеда Арифа и его преемника Ахмеда Сауди, которые попытались исполнить решения ВС.

В субботу мальдивский парламент сообщил о временной приостановке работы на неопределенный срок по соображениям безопасности. В стране прошли митинги сторонников президента с одной стороны и в поддержку Верховного суда — с другой. По данным агентства Reuters, к охране правительственных зданий в столице страны были привлечены более 100 сотрудников спецподразделений полиции.

Генеральный прокурор страны Мохамед Анил в воскресенье заявил, что ВС Мальдив собирается отстранить Ямина от власти. Он также отметил, что у Верховного суда нет полномочий в отношении президента, и призвал полицию и военных не подчиняться этому решению.

ТАСС/Reuters

В понедельник, 5 февраля, Ямин ввел в стране режим ЧП сроком на 15 дней. Лояльные ему сотрудники служб безопасности ворвались в здание Верховного суда. Председатель ВС Абдулла Саид и еще двое судей были арестованы. Стражи порядка также задержали экс-президента страны Момуна Абдул Гаюма. Как отмечает местная газета Aafathis, Момун был арестован за попытку подкупа членов парламента. Сейчас он находится в оппозиции по отношению к своему сводному брату.

Причины происходящего: внутреннее и внешнее измерение

В ноябре 2018 года на Мальдивах должны состояться выборы, где безусловным фаворитом до сегодняшнего дня являлся Абдулла Ямин. Но решение ВС об амнистии Мохамеда Нашида и его намерение баллотироваться ставят палки в колеса действующего президента. Ямин опасается, что если оппозиционера допустят до выборов, то тот станет главным претендентом на победу благодаря международной поддержке. И уже тогда нынешний глава государства рискует сам оказаться за решеткой, поскольку оппозиционеры требуют от ВС привлечь его к ответственности за "беспрецедентную коррупцию".

За политическими оппонентами Ямином и Нашидом стоят два ключевых региональных игрока — Китай и Индия. При президенте Ямине Мальдивы, традиционно относившиеся к сфере влияния Нью-Дели, стали все больше зависеть от Пекина — в первую очередь экономически. Китай включил островное государство в инициативу "Один пояс, один путь" (ОПОП), установил с ним зону свободной торговли, а также вложился в ключевые инфраструктурные проекты — в том числе расширение международного аэропорта стоимостью $400 млн. На Китай приходится 70% внешнего госдолга Мальдив и большинство туристов, приезжающих отдыхать на этот курорт, — 22%.

Вслед за экономическим влиянием значительно вырос и политический вес Пекина. Для Китая Мальдивы представляют стратегический интерес в рамках стратегии "жемчужной нити" — строительства портовой инфраструктуры в странах, выходящих к Индийскому океану. При этом индийцы опасаются появления на островах китайских военных баз.

В конце 2017 года проправительственная газета Мальдив провозгласила Китай "новым лучшим другом" страны, а Индию — "вражеским государством", которое строит заговор против правительства Ямина. Сам президент поспешил заверить индийского премьер-министра Нарендру Моди, что не разделяет эту точку зрения. Однако оппозиция во главе с Мохамедом Нашидом раскритиковала публикацию и заявила о приверженности укреплению дружбы с Индией.

Сейчас Нашид просит Дели вмешаться в ситуацию на Мальдивах и отправить туда свои войска, чтобы восстановить верховенство закона. В Индии на эту просьбу пока не ответили.

Туристам ничего не грозит, но от поездки на Мальдивы лучше отказаться

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заверила, что государственный кризис не влияет на отдых туристов. "Все политические столкновения происходят исключительно в столице Мальдив, городе Мале, вдали от курортных островов и туристических зон", — сообщила ассоциация.

Посольство России на Шри-Ланке рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Мальдив из-за волнений в этой стране. Об этом заявили во вторник ТАСС в консульском отделе российского дипломатического представительства, в зону ответственности которого входят Мальдивы. "В Москву послан сигнал с рекомендациями воздерживаться от поездок на Мальдивы в связи с происходящими там определенными волнениями на политическом уровне, — отметили в посольстве РФ. — На сегодняшний день каких-либо проявляемых угроз нет, но предпосылки к этому есть".

МИД РФ порекомендовал россиянам тщательно взвешивать целесообразность посещения Мальдив, а Ростуризм призвал туроператоров предупреждать граждан о волнениях в стране.

Китай, Индия, США и Великобритания также предупредили туристов об опасности посещения райских островов.

Артур Громов