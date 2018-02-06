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В Германии заявили о постоянном росте угрозы со стороны исламистов

Международная панорама
6 февраля, 16:12 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

В Федеральном ведомстве по уголовным делам заявили, что это связано с притоком в страну беженцев

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БЕРЛИН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Международный терроризм продолжает представлять опасность для Германии, данная угроза стала более актуальной в том числе и на фоне притока беженцев в ФРГ.

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Об этом заявил во вторник руководитель Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх.

"Потенциал угрозы со стороны исламистов становится в Германии все выше", - сказал он, выступая на Европейском полицейском конгрессе, который открылся в немецкой столице. "Мы знаем, что из-за притока беженцев [связанные с этим] риски не стали меньше", - отметил Мюнх.

Как обойти шифрование

Глава ведомства напомнил, что радикалы все чаще используют современные технические средства для координации действий. Это должно стать толчком для служб безопасности для адекватного ответа в коммуникационной сфере. "Нам нужно действовать более эффективными методами в области кибертехнологий", - отметил он.

Ранее стало известно, что ведомство по уголовным делам использует для доследственных проверок троянскую программу, которая позволяет обходить шифрование и перехватывать сообщения в популярных мессенджерах. Программное обеспечение делает снимки экрана устройства с текстом переписки и отсылает их на сервер.

Правовую основу для слежки в мессенджерах в июне 2017 года создал немецкий парламент в рамках антитеррористического пакета законов. На разработку специальной программы из казны было выделено €5,8 млн. По данным Генеральной прокуратуры ФРГ, из-за шифрования компетентные органы до сих пор могли перехватывать лишь 15% переписки.

Угроза от женщин и детей

Немецкая контрразведка - Ведомство по охране конституции - в свою очередь указывает на опасность со стороны детей и жен тех исламистов, которые возвращаются в ФРГ из Сирии и Ирака. "Ввиду обстоятельств в регионе участники боевых действий все чаще задумываются о том, чтобы отправить членов своих семей в безопасное место, на Запад", - говорил ранее руководитель ведомства Ханс-Георг Масен. "Некоторым детям промыли мозги в так называемых школах на территории ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство") и сильно способствовали их радикализации. Для нас это является проблемой, поскольку эти дети и подростки порой могут быть опасны", - отметил Масен.

По его словам, не менее высокая угроза исходит и от женщин, которые проживали в последние годы на территориях, подконтрольных исламистам. "Они очень часто имеют радикальные взгляды и разделяют идеологию ИГ, - сказал он. - Это не обязательно означает, что они готовы осуществить теракт, но мы не должны спускать с них глаз".

Статистика

По последним данным, на территории Германии сейчас проживают около 11 тыс. исламистов, 743 из них представляют потенциальную опасность. Известно как минимум о 950 жителях страны, которые за последние годы уехали в Ирак и Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических группировок и организаций. Большинство из них - примерно две трети - немецкие граждане иностранного происхождения. Около 120 погибли на Ближнем и Среднем Востоке, примерно 300 вернулись на территорию федеративной республики. К тем, кто приехал из горячих точек, приковано особенное внимание спецслужб.

За прошлый год в республике было проведено около 900 доследственных проверок по подозрению в террористической деятельности. При этом зафиксировано существенное увеличение статистики - еще в 2016 году в ФРГ было инициировано около 250 аналогичных проверок. В 2016 году (последние данные - прим. ТАСС) в Германии было предотвращено 10 терактов.

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