Экс-президент Мальдив попросил Индию вмешаться в ситуацию на его родине

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 февраля. /ТАСС/. Бывший президент Мальдив Мохамед Нашид обратился во вторник к Индии с просьбой вмешаться в ситуацию на его родине, чтобы нормализовать положение в Мальдивской Республике. Об этом Нашид, который в настоящее время находится в Коломбо, заявил на своей странице в Twitter.

"От имени мальдивского народа мы почтительно просим Индию отправить своего представителя при поддержке военных для освобождения судей и политзаключенных... Мы требуем физического присутствия", - написал Нашид.

Экс-президент также призвал США блокировать финансовые операции правительства действующего президента Абдуллы Ямина.

Верховный суд Мальдив ранее отменил приговор в отношении Мохамеда Нашида и еще восьми представителей оппозиции, обвиняемых в террористической деятельности. В пятницу Нашид объявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в этом году. Верховный суд также постановил восстановить мандаты 12 ранее отстраненных оппозиционных депутатов парламента.

В субботу мальдивский парламент сообщил о временной приостановке работы на неопределенный срок по соображениям безопасности. В стране прошли митинги сторонников президента в поддержку Верховного суда. Генеральный прокурор страны Мохамед Анил в воскресенье заявил, что Верховный суд Мальдив намерен отстранить Ямина от власти. Он также отметил, что у Верховного суда нет полномочий в отношении президента и призвал полицию и военных не подчиняться этому решению.

Полиция Мальдивской Республики задержала во вторник двоих судей Верховного суда страны, в том числе его председателя Абдуллу Саида.