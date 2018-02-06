Финальное заседание суда в Брюсселе по делу Салаха Абдеслама может пройти без обвиняемого

БРЮССЕЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Главный обвиняемый в осуществлении терактов в Париже в 2015 году Салах Абдеслам, которого в Брюсселе судят за участие в перестрелке с полицией при попытке задержания в 2016 году, заявил, что он против того, чтобы его доставили на следующее заседание. Об этом журналистам сообщили во вторник в суде.

"Салах Абдеслам проинформировал трибунал, что не хочет явиться в суд в этот четверг, 8 февраля", - отметили в суде.

Абдеслама, который в настоящее время находится в заключении во Франции, на полицейском вертолете доставили в понедельник в Брюссель на первое судебное заседание. Власти двух стран договорились делать это до конца судебного процесса. При этом Абдеслам имеет право решать сам, являться в суд или нет.

Ожидалось, что второе, финальное, судебное заседание пройдет в четверг. В суде не пояснили, состоится оно теперь 8 февраля или же будет перенесено.