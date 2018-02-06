Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 57.22
€ 70.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Финальное заседание суда в Брюсселе по делу Салаха Абдеслама может пройти без обвиняемого

Международная панорама
6 февраля, 16:24 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 6, февраля. /ТАСС

Подсудимый заявил, что не хочет являться на процесс

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Главный обвиняемый в осуществлении терактов в Париже в 2015 году Салах Абдеслам, которого в Брюсселе судят за участие в перестрелке с полицией при попытке задержания в 2016 году, заявил, что он против того, чтобы его доставили на следующее заседание. Об этом журналистам сообщили во вторник в суде.

Смотрите также

СМИ: бельгийские власти предъявят иск на €143 тыс. ответственному за теракты в Париже

Прокуратура Бельгии потребовала 20 лет лишения свободы для парижского террориста Абдеслама

"Салах Абдеслам проинформировал трибунал, что не хочет явиться в суд в этот четверг, 8 февраля", - отметили в суде.

Абдеслама, который в настоящее время находится в заключении во Франции, на полицейском вертолете доставили в понедельник в Брюссель на первое судебное заседание. Власти двух стран договорились делать это до конца судебного процесса. При этом Абдеслам имеет право решать сам, являться в суд или нет.

Ожидалось, что второе, финальное, судебное заседание пройдет в четверг. В суде не пояснили, состоится оно теперь 8 февраля или же будет перенесено.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракты во Франции
Страны
Бельгия Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бывший глава AIBA: МОК указал федерации бокса на необходимость скорейших реформ
2
Почему обвалился американский индекс Dow Jones
3
Биография кандидата на пост премьер-министра Дагестана Артема Здунова
4
Суд арестовал до 5 апреля бывшего врио председателя правительства Дагестана Гамидова
5
Комиссия МОК выявила новых российских спортсменов, которые связаны с допингом
6
МО РФ: публикация о финансах пилота Филипова должна получить оценку правоохранителей
7
Новый кабмин ФРГ нацелен на восстановления отношений с РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама