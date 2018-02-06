О чем говорил Эрдоган с президентом Италии и Папой Римским

Содержание переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с представителями руководства Италии (премьер-министром Паоло Джентилони и президентом Серджо Маттареллой), состоявшихся накануне, так и осталось загадкой для СМИ. Турецкий президент, который, как пишут во вторник итальянские газеты, сам обратился к итальянцам за организацией встреч, сразу поставил условие, чтобы потом не было никакой пресс-конференции и общения с журналистами.

Этот факт сразу вызвал острую критику части политической элиты Италии и Союза итальянских журналистов, которые направили премьер-министру письмо с требованием дать пресс-конференцию и в отсутствие Эрдогана. Встречали турецкого лидера в итальянской столице акциями протеста, организованными общинами курдов и сочувствующими, которые осуждают Анкару за несоблюдение прав человек. Не обошлось и без моментов напряженности, в результате чего один манифестант получил ранения и двое были задержаны за нарушение общественного порядка.

Никаких официальных заявлений из итальянских правительственных дворцов не поступало, за исключением лаконичного: "Был принят президент Турции". Сам Эрдоган также лаконично назвал встречу с президентом Маттареллой "искренней и уважительной". Газета Corriere della Sera во вторник приводит такую оценку дипломатических источников: "От Италии нет никакой поддержки авторитарным действиям в его стране, ни действиям на сирийской территории [военной операции против курдов], но Турция остается важнейшим партнером в стратегическом, геополитическом и экономическом планах, а теперь еще и по ливийскому вопросу". Италия, которая не скрывает заинтересованности в стабилизации в Ливии, видит в мусульманской Турции важного союзника, который может оказать влияние на развитие ситуации.

Другим ключевым словом является экономика. Торговый оборот между странами насчитывает почти €20 млрд в год, и стороны намерены наращивать торговые связи. По данным Corriere della Sera, во встрече с Эрдоганом участвовали управляющие всех крупнейших итальянских компаний, таких как кораблестроительная Fincantieri, энергетическая Eni, военно-промышленный концерн Leonardo, который к тому же входит в европейский оборонный концерн EUROSAM. С последним Турция заключила соглашение о производстве совместно с турецкими концернами ASELSAN и ROKETSAN собственных систем ПРО.

Газета Il Messaggero в свою очередь отмечает, что Эрдоган, который накануне визита призвал ЕС "устранить искусственные препятствия для вхождения Турции" в сообщество, может видеть в Италии посредника и союзника в процессе сближения с Европой. Рим всегда был сторонником расширения ЕС (в любых направлениях) и выражал сожаление, что момент, когда Анкара приблизилась к достижению цели, был упущен. Правда, такая позиция может претерпеть некоторые изменения после парламентских выборов в Италии 4 марта. Сразу два участника рассчитывающей на победу правоцентристской коалиции - лидеры "Лиги" и "Братьев Италии" Маттео Сальвини и Джорджа Мелони открыто выступают против приема Турции в ЕС.

Конфликт исчерпан

Отношения между Италией и Турцией сложно назвать ровными. Еще совсем недавно страны чуть было не дошли до разрыва дипломатических отношений после того, как итальянская прокуратура открыла расследование в отношении сына Эрдогана Биляля, приехавшего в Болонью писать диссертацию. Следователи на основании заявления живущего во Франции оппозиционного турецкого предпринимателя пытались найти доказательства, что Биляль занимается в Италии отмыванием денег, ни много ни мало, полученных от незаконной торговли нефтью. Все это дело разворачивалось на фоне обвинений, что семья Эрдогана поддерживает связи с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), стремясь использовать ее против курдов.

В одном из интервью итальянским СМИ Эрдоган пригрозил, что двусторонним отношениям это расследование может нанести урон. Занимавший тогда пост премьер-министра Италии Маттео Ренци отреагировал достаточно жестко, отпарировав, что "судебно-следственная система автономна и независима, руководствуется законами страны и борется с любыми формами незаконной деятельности". "Наши следователи и судьи подчиняются конституции, а не турецкому президенту. Это называется правовым государством, которым мы гордимся", - сказал Ренци. Биляль к тому времени покинул Италию "по личным причинам", а через какое-то время дело было закрыто и отправлено в архив за недостаточностью материалов для продолжения расследования.

Султан в Ватикане

Центральным событием пребывания Эрдогана на Апеннинах стало посещение Ватикана и встреча с Папой Римским Франциском. К этому событию было приковано гораздо больше внимания, хотя бы потому, что Эрдоган стал первым турецким президентом, посетившим папский город-государство за последние 59 лет. С нынешним понтификом он уже встречался - в 2014 году в Стамбуле, где Франциск находился с визитом.

Изначально анонсировалось, что Эрдоган намерен говорить с главой Римско-католической церкви об Иерусалиме. Известно, что оба разделяют подход к статусу этого города как общей земле "трех религий" и в той или иной степени негативно относятся к решению американского президента Дональда Трампа о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, что угрожает всему ближневосточному урегулированию.

Однако, как отмечает Corriere della Sera, единодушие Франциска и Эрдогана отнюдь не такое полное, как это хотелось бы Анкаре. Так, турецкий лидер рассказал об операции "против террористов" (отрядов "Сил демократической Сирии" (СДС) и "Демократического союза" в районе Африн на севере Сирии, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей страны). Некое осуждение обозреватели усмотрели в коммюнике, распространенном службой печати Святого престола после встречи, в котором говорится о "необходимости добиваться мира и стабильности путем диалога и переговорного процесса с уважением прав человека и международных законов".

Некоторые обозреватели вспомнили и о том, что Папа Франциск признал геноцид армян в 1915 году со стороны Османской империи, что Турция категорически отрицает. Однако Эрдоган предпочел говорить о христианской общине (Стамбул - место встречи Папы с патриархом Константинопольским Варфоломеем I), не поднимая колючих вопросов. Как отмечает Corriere della Sera, визит в Ватикан ему служил для утверждения своего авторитета, как главного представителя мусульманского мира.

Вера Щербакова