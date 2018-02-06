Президент Ирана раскритиковал операцию ВС Турции на севере Сирии

ТАСС, 6 февраля. Присутствие любой внешней силы на территории Сирии без согласия законных властей неприемлемо.

Об этом во время пресс-конференции в Тегеране во вторник заявил президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани.

"Наша принципиальная позиция заключается в том, что присутствие любой внешней силы на сирийской территории без согласия руководства [Сирии] неприемлемо", - приводит агентство Mehr слова Роухани, отвечавшего на вопрос об операции "Оливковая ветвь", проводимой турецкими ВС в районе Африн на севере Сирии.

20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале операции против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. Эти организации Анкара считает террористическими. "Сил народной самообороны", против которых главным образом направлена турецкая операция, являются костяком курдской коалиции "Силы демократической Сирии", пользующейся поддержкой США.