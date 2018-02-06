Израиль надеется, что Польша изменит противоречивый закон о Холокосте

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 февраля. /ТАСС/. Израиль продолжает контакты с властями Польши и надеется, что еще удастся достичь согласия в отношении формулировок закона, которые вводят уголовное наказание за высказывания об участии поляков в Холокосте. Об этом говорится в коммюнике министерства иностранных дел еврейского государства после того, распространенном во вторник после того, как президент Польши Анджей Дуда заявил, что принял решение подписать обновленный закон, и добавил, что решил направить документ в Конституционный суд, чтобы проверить соответствие его положений конституции.

"Израиль отмечает, что президент Польши направил закон в Конституционный суд для разъяснений и дополнений, - указали в израильском внешнеполитическом ведомстве. - Мы надеемся, что в течение времени, отведенного до завершения судебных заседаний, мы сможем договориться об изменениях и исправлениях [к закону]". В МИД добавили, что "Израиль и Польша несут совместную ответственность за исследование и сохранение истории Холокоста" и что "Израиль продолжает контакты с властями Польши и выражает свои опасения в отношении нового польского закона".

Дуда заявил во вторник, что решил подписать измененный закон, но при этом направить его в Конституционный суд республики.

1 февраля польский Сенат принял поправки к закону об Институте национальной памяти Польши, которые вводят наказание до трех лет лишения свободы за использование формулировки "польские лагеря смерти" и распространение других фактов об участии поляков в Холокосте, которые власти страны считают неправдивыми. 26 января эти поправки утвердила нижняя палата польского парламента (Сейм), после чего израильский МИД призвал власти страны изменить положения закона до его перехода на дальнейшие стадии утверждения, чего сделано не было.

1 февраля МИД еврейского государства указал в коммюнике, что Израиль "выступает категорически против решения польского Сената" и "исключительно серьезно относится к любым попыткам оспаривать историческую правду". Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "ни один закон не изменит факты".