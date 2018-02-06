СМИ: Пентагон может уволить из ВС тысячи солдат и офицеров, непригодных к развертыванию

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Американским военнослужащим, которые в течение последних 12 месяцев и более по какой-либо причине непригодны к немедленной мобилизации, вероятно, предложат покинуть ряды Вооруженных сил. Об этом сообщила газета Military Times.

Министерство обороны США, по данным издания, завершает в настоящее время рассмотрение новой политики, в соответствии с которой всем родам войск будет приказано проанализировать возможности демобилизации - по завершении срока контракта или по инвалидности - военнослужащих, пребывающих в течение последнего года и более в состоянии "непригодности к развертыванию".

За представлением этих рекомендаций, как стало известно газете, последуют конкретные инструкции Пентагона, "завершение составления которых потребует нескольких месяцев". Общую оценку новой политики отбора кандидатов на дополнительный срок службы по контракту осуществляют, по сведениям Military Times, командующие видами войск и первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан.

"Министерство намерено акцентировать внимание на наличие у него ожидания того, что военнослужащие всех видов войск готовы к развертыванию по всему миру. Оно также хочет ввести единые критерии для сохранения на службе военнослужащих, непригодных к развертыванию, - приводит газета слова представительницы Пентагона майора ВВС Карлы Глисон. - Целью этой политики являются дальнейшее сокращение военнослужащих, непригодных к развертыванию, и повышение боеготовности всех сил".

По данным сержант-майора Джона Трокселла, старшего советника по делам рядового и сержантского состава председателя Комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда, на сегодняшний день около 11% личного состава ВС страны, их активного резерва и Национальной гвардии являются небоеспособными, то есть не могут быть отправлены для выполнения заданий куда-либо за пределы США. В численном выражении это составляет около 235 тыс. человек. С учетом того, что на ВС страны в последние годы возлагается все большая нагрузка, Пентагон, как указала газета, решил определиться с этими 11% небоеспособных - либо добиться их "возвращения в строй", либо избавиться от них.

Кто значится в "списке небоеспособных"

Из этих 235 тыс., согласно информации Трокселла, 99 тыс. военнослужащих попали в это число по административным причинам - не прошли вакцинацию или нуждаются в помощи дантиста. Еще около 20 тыс. небоеспособны по причине беременности, остальные 116 тыс. не могут быть куда-либо направлены в силу наличия у них различных травм и ранений.

"С 99 тыс. разобраться легко, - заявил газете сержант-майор. - Отправляйся к дантисту, пройди регулярный медицинский осмотр, и мы сможем исключить тебя из этого списка. Что же касается других [116 тыс.], то некоторые из них оказались [в этом списке] из-за боевых ранений или боевых травм, и их последствия ежедневно сказываются на их работе или проявляются при физических нагрузках во время тренировок". Этим военнослужащим Трокселл рекомендовал самим определить свои возможности дальнейшего пребывания в рядах ВС.

"Если вы хотите продолжать военную карьеру, вам надлежит постараться пройти реабилитацию и восстановить свое здоровье, поскольку для защиты нашей страны нам нужны здоровые и хорошо физически подготовленные воины", - сказал он.

В министерстве обороны, отметило издание, не смогли предоставить данные о числе военнослужащих, которые в последний год и более не соответствовали из-за ранений указанным требованиям боеспособности.