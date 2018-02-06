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Новый кабмин ФРГ нацелен на восстановления отношений с РФ

Международная панорама
6 февраля, 18:16 UTC+3

В проекте коалиционного договора между консервативным блоком и социал-демократами также подтверждается готовность к отмене антироссийских санкций при выполнении "Минска-2"

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БЕРЛИН, 6 февраля. /ТАСС/. Новое германское правительство нацелено на нормализацию отношений с Россией и возвращение взаимного доверия. Такое положение содержится в опубликованном во вторник газетой Rheinische Post проекте коалиционного договора между консервативным блоком Ангелы Меркель и социал-демократами.

"Целью нашей политики с Россией остается возврат к базирующимся на взаимном доверии и балансе интересов отношениям, которые позволят вернуться к тесному партнерству", - отмечается в документе.

В проекте договора также отмечается, что правительство готово обсуждать отмену антироссийских санкций при выполнении минских договоренностей по урегулированию ситуации на Украине. "При выполнении минских договоренностей мы готовы к снятию санкций и будем вести диалог об этом с нашими европейскими партнерами", - подчеркивается в соглашении.

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