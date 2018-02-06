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Могерини заявила об обеспокоенности ЕС действиями Турции на севере Сирии

Международная панорама
6 февраля, 23:02 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 6, февраля. /ТАСС

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Еврособза отметила, что все военные действия должны быть сосредоточены на борьбе с террористическими организациями

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ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) обеспокоен военной операцией, которую развернула Турция на севере Сирии. Об этом заявила во вторник верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

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"Мы глубоко обеспокоены новыми фронтами на севере Сирии, - сказала она. - Открытие новых фронтов - это не решение проблемы, и, я боюсь, что это не сделает Турцию более безопасной". По ее словам, "подлинная безопасность может быть достигнута только на основе политического решения, путем переговоров".

Как считает Могерини, "все военные действия должны быть сосредоточены на борьбе с террористическими организациями, включенными в соответствующий список ООН, а не на ком-либо другом". При этом она отметила, что они не должны препятствовать достижению мира.

ЕС, по словам Могерини, "привержен единству, суверенитету и территориальной целостности Сирии". Она также утверждала, что проведение дебатов в Европарламенте о ситуации в Турции вызвано "заботой о Турции, турецком народе, демократии, безопасности и стабильности".

Она признала, что у Анкары и Брюсселя "есть разногласия, о которых ЕС дал ясно знать". Могерини констатировала, что "негативная тенденция в ситуации с защитой прав человека в стране сохраняется". "Но наши отношения должны продолжаться, диалог с Турцией сегодня важен как никогда", - сказала она.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и партии "Демократический союз" в Африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает "террористическими". Турецкие власти сообщили, что на севере арабской республики "уничтожено 947 террористов".

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Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
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Могерини, Федерика
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