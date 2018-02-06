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Трамп назвал иммиграционные законы США самыми глупыми в мире

Международная панорама
6 февраля, 22:57 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, февраля. /ТАСС

Американский президент также вновь подчеркнул необходимость сооружения стены на границе с Мексикой

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ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал во вторник иммиграционные законы своей страны самыми глупыми в мире и призвал к их реформе. С такими словами американский лидер выступил во время круглого стола с представителями правоохранительных органов по теме борьбы с организованной преступной группировкой MS-13.

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"Ни в одной другой стране в мире нет таких глупых законов, как у нас, когда речь заходит об иммиграции. Их надо изменить, это не вопрос политики, республиканцев и демократов, это вопрос здравого смысла. Необходимо принять меры", - отметил президент.

Он вновь подчеркнул необходимость сооружения стены на границе с Мексикой. "У нас нет стены, поэтому мы никогда не решим эту проблему [с миграцией]... Я думаю, что демократы не хотят заключать сделку, но мы посмотрим, - отметил он, говоря об иммиграционной реформе. - Мы должны укрепить наши границы <...>".

По словам главы государства, "мир смеется" над США, потому что международное сообщество "не может поверить в происходящее" в сфере иммиграции страны. Он призвал положить конец такой ситуации.

В прошлом году американский лидер принял решение прекратить специальную программу DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals, программа защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в страну несовершеннолетними - прим. ТАСС) и окончательно ее закрыть к 5 марта. Конгрессу США было предложено выработать к этому сроку иммиграционную реформу, которая бы заменила данную программу. Президент указал, что намерен провести иммиграционную реформу и включить в нее финансирование стены на американо-мексиканской границе и ряд других предложений, против которых выступает Демократическая партия.

MS-13 является едва ли не крупнейшей в Западном полушарии организованной преступной группировкой. Банда была создана в США выходцами из Сальвадора, а затем распространила свою деятельность на другие страны Северной и Центральной Америки. Ранее Трамп, уделяющий большое внимание борьбе с преступностью, назвал ее "главным врагом народа" США.

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