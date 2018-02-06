Правящая партия ЮАР отложила заседание по вопросу судьбы президента страны

ТАСС, 6 февраля. Правящая в ЮАР партия Африканский национальный конгресс (АНК), лидером которой до недавних пор был нынешний президент страны Джейкоб Зума, отложила заседание национального исполнительного комитета партии, где должна была решиться судьба главы государства, со среды на 17 февраля. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По словам генерального секретаря партии Эйса Магашуле, это решение было принято после того как Зума и вице-президент Сирил Рамапоса провели "продуктивные переговоры".

В понедельник АНК распространил сообщение, в котором говорилось, что на заседании в том числе будет обсуждаться и вопрос о передаче власти от Зумы к его преемнику.

Джейкоб Зума занимает пост президента ЮАР с 2009 года, в 2014 году он его переизбрали на второй пятилетний срок. За последние несколько лет репутация политика серьезно пострадала из-за коррупционных скандалов. В декабре 2017 году новым лидером АНК избрали вице-президента ЮАР Сирила Рамапосу, возглавлявшего внутрипартийную оппозицию Зуме. По конституции ЮАР, президентом страны избирается лидер одержавшей победу на парламентских выборах партии.