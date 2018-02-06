Госдеп: у делегации США в Пхёнчхане пока нет планов встречи с представителями КНДР

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Члены делегации США на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане на данный момент не планируют встречаться с кем-либо из представителей властей КНДР. Об этом во вторник на регулярном брифинге заявила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Нет никаких планов встречаться с какими-либо северокорейскими должностными лицами во время или после Олимпиады. Нет планов делать это", - сказала она. Науэрт также напомнила о прежних заявлениях главы делегации, вице- президента Майкла Пенса, и госсекретаря Рекса Тиллерсона, которые предложили оценить ситуацию, когда делегация прибудет на место.

Представитель Госдепартамента при этом заверила, что нет никаких изменений в политике США по отношению к КНДР - Вашингтон настаивает на отказе Пхеньяна от намерений создать ядерный арсенал и баллистические ракеты. "После этого, возможно, мы согласимся сесть за стол переговоров", - резюмировала Науэрт.

Как сообщила ранее японская газета "Асахи" со ссылкой на источники в Сеуле, Соединенные Штаты попросили Южную Корею организовать, чтобы вице-президент США и сопровождающие его лица во время пребывания на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане не пересекались с делегацией КНДР во главе с председателем президиума Верховного народного собрания (парламента) страны Ким Ён Намом.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.