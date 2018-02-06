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Власти Эквадора сообщили, что продолжат защищать Ассанжа

Международная панорама
6 февраля, 23:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

В МИД южноамериканской страны свое решение обосновали конституционным требованием о защите прав человека и международными договорами в указанной области

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ТАСС, 6 февраля. Эквадор продолжит предоставлять защиту основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом сообщил во вторник МИД южноамериканской страны.

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Дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Досье

"Министерство иностранных дел и миграции сообщает, что правительство Эквадора продолжит предоставлять международную защиту гражданину Джулиану Ассанжу до тех пор, пока будет существовать угроза его жизни. Это решение принимается в соответствии с конституционным требованием о защите прав человека и международными договорами в указанной области, подписанными страной", - отмечено в заявлении внешнеполитического ведомства, размещенном на его официальном сайте.

"Правительство повторяет также, что оно поддерживает наилучшие отношения с Соединенным Королевством и продолжит предпринимать усилия для поиска решения, которое удовлетворило бы оба государства и было бы уважительным по отношению к правам человека", - добавили в МИД Эквадора.

В 2012 году Ассанж попросил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными.

Во вторник суд Лондона не нашел оснований для того, чтобы удовлетворить запрос об отмене ордера на арест Ассанжа. Такое решение было обосновано тем, что основатель WikiLeaks нарушил действующую судебную процедуру, не явившись на слушания. Суд вернется к рассмотрению данного запроса 13 февраля.

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