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В Белом доме назвали шуткой упрек Трампа в адрес непатриотичных демократов

Международная панорама
6 февраля, 23:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, февраля. /ТАСС

Ранее президент также заявил, что демократы не приветствовали его слова о "действительно позитивных" экономических успехах

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НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп говорил несерьезно, упрекнув в понедельник в предательстве представителей Демократической партии за то, что они не аплодировали во время его первого выступления перед Конгрессом с посланием "О положении страны" на прошлой неделе. Ясность в то, как следует воспринимать слова главы государства внесли во вторник пресс-секретари Белого дома Сара Сандерс и Хоган Гидли, передает телекомпания CNN.

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По словам Сандерс, Трамп "естественно шутил". "Он имел в виду то, что они [демократы] испытывают гнев, даже когда дела обстоят хорошо", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Президент говорил "не всерьез", заверил в свою очередь Гидли. "Президент естественно шутил. Серьезный момент состоит в том, что демократы постоянно ставят личную ненависть к президенту выше желания видеть успехи Америки", - сказал он.

Трамп, выступая в понедельник на заводе в штате Огайо, заявил, что демократы не приветствовали его слова о "действительно позитивных" экономических успехах и увеличении количества рабочих мест, в частности, среди темнокожего населения страны. "Даже по отношению к позитивным новостям они [демократы] были [бесчувственными] как смерть и неамериканскими. Кто-то назвал это предательским [поведением]. Да, почему бы и нет", - отметил Трамп.

Он добавил, что демократы, "похоже, не особо любят свою страну". При этом он похвалил своих однопартийцев, которые почти каждую фразу президента на прошлой неделе встречали бурными аплодисментами.

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