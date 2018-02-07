Вице-президент США обсудит в Японии проблему КНДР и торговые отношения

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс в среду в рамках своего официального визита в Японию проведет переговоры с главой японского правительства Синдзо Абэ, а также с вице-премьером, министром финансов Таро Асо. Программа его пребывания в Токио включает и осмотр развернутых на территории министерства обороны Японии комплексов ПРО Patriot PAC-3.

Пенс пробудет в японской столице до 8 февраля, после чего отправится в Южную Корею. Там он примет участие в церемонии открытия зимней Олимпиады в Пхёнчхане.

Как ожидается, основной темой для обсуждения в ходе поездки Пенса в Японию станут вопросы безопасности в АзиатскоТихоокеанском регионе, в том числе касающиеся ситуации на Корейском полуострове в связи с развитием Пхеньяном ядерной и ракетной программ. "Во время визита будет проведен обмен мнениями в первую очередь по Северной Корее, а также по региональным и международным проблемам", - отметил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в преддверии визита вице-президента США.

Встреча с премьером Японии должна стать прологом к трехсторонним переговорам в Пхёнчхане с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Как сообщало агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники, на них Абэ и Пенс намерены донести до южнокорейского лидера точку зрения, что после Олимпиады Вашингтону и Сеулу необходимо возобновить масштабные военные учения, чтобы продолжать оказывать давление на КНДР и заставить ее в конечном итоге отказаться от своей ракетно-ядерной программы.

В начале этого года в отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметилось потепление и стороны договорились об участии КНДР в Олимпиаде. После этого Южная Корея и США перенесли на более поздний срок ежегодные военные маневры Foal Eagle и учения Key Resolve, которые неизменно вызывают раздражение у КНДР.

После переговоров с Абэ Пенс проведет короткую встречу с Таро Асо. Вдвоем они возглавляют двусторонний экономический диалог - формат, созданный в прошлом году на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, который неоднократно подвергал критике торгово-экономические отношения с Японией, где перевес находится на стороне импорта японских товаров в США.

Проблемы с военной техникой

Выступая на прошлой неделе в парламенте, японский премьер-министр отмечал, что в ходе визита Пенса также хотел бы затронуть тему участившихся инцидентов с американской военной техникой, дислоцированной на юге Японии в префектуре Окинава. "Хотелось бы призвать американскую сторону уделить максимальное внимание безопасности полетов", - сказал он.

В 2017 году в Японии было отмечено 25 инцидентов и технических проблем, связанных с американской военной авиацией. Их число более чем удвоилось по сравнению с предыдущим годом.

Только на острове Окинава, где сосредоточен основной массив военных объектов Соединенных Штатов, за последние пять месяцев произошли уже семь инцидентов. В частности, в декабре прошлого года на спортивную площадку школы, на которой находились около 50 детей, с вертолета морской пехоты США CH-53 упал восьмикилограммовый иллюминатор в крепежной раме размером метр на метр. По счастливой случайности никто не пострадал.

Подобные случаи вызывают протесты как со стороны центральных властей, так и администрации самой Окинавы. Органы местного самоуправления требуют прекратить полеты американской авиации до полного выяснения причин инцидентов. Они настаивают, что вертолеты и самолеты не должны появляться над населенными пунктами.