Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 57.22
€ 70.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в "Альтернативе для Германии" критически отнеслись к поездке однопартийцев в Крым

Международная панорама
7 февраля, 0:43 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 7, февраля. /ТАСС

Секретарь фракции АдГ в Бундестаге Хансйорг Мюллер сказал, что считает поездку "неблагоприятной" в нынешней ситуации

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Мальгавко/ТАСС

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Некоторые деятели "Альтернативы для Германии" (АдГ) подвергли критике поездку однопартийцев в Крым. Об этом во вторник вечером сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Смотрите также

Прибывшие в Крым депутаты из Германии выступили против антироссийских санкций

Немецкий политик: санкции Украины за посещение Крыма не помогут налаживанию диалога с РФ

Прокуратура Украины открыла уголовное дело по факту поездки немецких депутатов в Крым

Секретарь фракции АдГ в Бундестаге Хансйорг Мюллер заявил изданию, что считает поездку "в нынешней ситуации неблагоприятной". Он отметил, что узнал о подготовке визита депутатов земельных парламентов Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна - Вестфалии в конце прошлого года. "Я принял это к сведению и сказал, что не поеду", - рассказал Мюллер. "Я придерживаюсь мнения, что это можно делать с меньшим шумом", - заметил он.

Как считает парламентарий, подобные поездки не способствуют решению проблем. По его словам, все в АдГ преследуют "одну цель", а именно, "как можно скорее отменить санкции против России", из-за которых страдает, в том числе, и Германия.

Зампред АдГ Георг Паздерски высказал аналогичное мнение. "Я отношусь к поездке критически", - заявил он газете. "В том числе и потому, что тем самым, разумеется, возникает опасность того, что закроются двери к другим восточноевропейским странам, к государствам Балтии, Польше или Венгрии, - утверждал политик. - Дипломатия - это всегда очень сложное дело".

Ранее сообщалось, что 3 февраля в Крым прибыла делегация депутатов трех земельных парламентов Германии. Все гости полуострова - парламентарии от АдГ. В ходе поездки они уже посетили Южный берег Крыма, а также Севастополь, пообщались с местными жителями и властями Ялты и Симферополя. Во вторник члены делегации, в составе которой порядка 10 человек, встретились с депутатами Госсовета республики. Они пробудут в Крыму до 9 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Страны
Россия Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Собчак рассказала в США об отношении к НАТО и о первых шагах в случае победы на выборах
2
Летчик второго Су-25 рассказал, как прикрывал погибшего в Сирии майора Филипова
3
Неприятности в раю: почему разгорелся политический кризис на Мальдивах
4
Сварщик в гостях у Трампа: кого позвали на "тронную речь" президента США
5
Бывший глава AIBA: МОК указал федерации бокса на необходимость скорейших реформ
6
СМИ: умер американский актер Джон Махони
7
Джим Керри удалил страницу в Facebook из-за приписываемого России вмешательства в выборы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама