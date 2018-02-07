СМИ: в "Альтернативе для Германии" критически отнеслись к поездке однопартийцев в Крым

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Некоторые деятели "Альтернативы для Германии" (АдГ) подвергли критике поездку однопартийцев в Крым. Об этом во вторник вечером сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Секретарь фракции АдГ в Бундестаге Хансйорг Мюллер заявил изданию, что считает поездку "в нынешней ситуации неблагоприятной". Он отметил, что узнал о подготовке визита депутатов земельных парламентов Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна - Вестфалии в конце прошлого года. "Я принял это к сведению и сказал, что не поеду", - рассказал Мюллер. "Я придерживаюсь мнения, что это можно делать с меньшим шумом", - заметил он.

Как считает парламентарий, подобные поездки не способствуют решению проблем. По его словам, все в АдГ преследуют "одну цель", а именно, "как можно скорее отменить санкции против России", из-за которых страдает, в том числе, и Германия.

Зампред АдГ Георг Паздерски высказал аналогичное мнение. "Я отношусь к поездке критически", - заявил он газете. "В том числе и потому, что тем самым, разумеется, возникает опасность того, что закроются двери к другим восточноевропейским странам, к государствам Балтии, Польше или Венгрии, - утверждал политик. - Дипломатия - это всегда очень сложное дело".

Ранее сообщалось, что 3 февраля в Крым прибыла делегация депутатов трех земельных парламентов Германии. Все гости полуострова - парламентарии от АдГ. В ходе поездки они уже посетили Южный берег Крыма, а также Севастополь, пообщались с местными жителями и властями Ялты и Симферополя. Во вторник члены делегации, в составе которой порядка 10 человек, встретились с депутатами Госсовета республики. Они пробудут в Крыму до 9 февраля.