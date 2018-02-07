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Госдепартамент утверждает, что Россия стоит на пути расследований химатак в Сирии

Международная панорама
7 февраля, 0:48 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, февраля. /ТАСС

Представитель ведомства Хезер Науэрт назвала якобы создаваемые Москвой помехи большой проблемой

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ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Администрация США серьезно обеспокоена тем, что Россия якобы мешает попыткам создать новый механизм по расследованию атак с применением химического оружия в Сирии. С таким утверждением во вторник на брифинге выступила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, Москва продолжает стремиться "сорвать попытки в Совете Безопасности ООН", направленные на привлечение организаторов химатак к ответственности. "Мы видим, как Россия из раза в раз встает на пути создания новой формы, новой группы, аналогичной Совместному механизму [ООН и Организации по запрещению химического оружия, ОЗХО] по расследованию (СМР), которая определяет виновных в совершении химических атак", - сказала Науэрт.

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"Я знаю, что попытки России встать на пути и создаваемые ею помехи - это большая проблема, которая вызывает серьезную обеспокоенность со стороны американского правительства", - резюмировала она.

В январе Россия представила проект резолюции об учреждении Независимого механизма ООН по расследованию химических атак в Сирии на первоначальный период в один год. Предлагаемая Москвой комиссия призвана заменить собой СМР, который прекратил существование в ноябре 2017 года. В понедельник постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сообщила, что Вашингтон отказывается от переговоров по предложенному Россией проекту резолюции. По ее словам, подготовленный Москвой текст - это попытка "стереть результаты последнего расследования, которое Россия отчаянно хочет похоронить", а проект резолюции "составлен таким образом, чтобы перечеркнуть" основополагающие принципы Совбеза в сфере химического оружия.

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