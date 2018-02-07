Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 57.22
€ 70.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спикер Ассамблеи Корсики призвал власти Франции прислушаться к требованиям националистов

Международная панорама
7 февраля, 0:50 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 7, февраля. /ТАСС

В числе требований - реформа конституции и признание корсиканского языка официальным на острове наряду с французским

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 7 февраля. /ТАСС/. Глава Ассамблеи Корсики Жан-Ги Таламони считает, что власти Франции не должны игнорировать требования о большей автономии для средиземноморского острова. Об этом он заявил во вторник в прямом эфире радиостанции Europe 1, комментируя двухдневный визит президента Франции Эмманюэля Макрона на Корсику.

Смотрите также

Сепаратистские движения в Европе. Досье

"Если Париж не будет считаться с мнением большинства корсиканцев, то это будет означать, что демократия не распространяется на Корсику", - сказал Таламони. Он предостерег, что такая позиция может привести к новой волне протестов на острове.

"Корсиканцы восприняли бы это как унижение, но унижая ничего не построишь", - отметил спикер. Он пригрозил, что сторонники большей автономии будут апеллировать к европейским партнерам Франции. "Мы побываем в европейских столицах, где расскажем, что демократия не распространяется на Корсику", - сказал Таламони. Он предупредил, что корсиканцы продолжат уличные шествия в поддержку требований о соблюдении демократии.

В свою очередь глава островной администрации Жиль Симеони призвал "выйти из логики конфликта". Он выразил сожаление в связи с тем, что часть окружения президента "упорствует в отказе от любых шагов вперед" в вопросах автономии.

В числе требований националистов - реформа конституции, признание корсиканского языка на острове официальным наряду с французским, а также введение статуса местного жителя (резидента) для пресечения спекуляции недвижимостью.

Ответ Макрона

Ранее во вторник Макрон, общаясь с жителями острова, заявил о том, что свое будущее Корсика должна строить "в лоне республики". Выступая на церемонии в память о префекте острова Клоде Эриньяке, убитом 20 лет назад, Макрон заявил, что "этому преступлению нет оправдания". Он также подчеркнул, что в подобных случаях "правосудие республики должно действовать без снисхождения, забвения или амнистии".

Тем самым Макрон разочаровал националистов, которые настаивают на амнистии в отношении 57-летнего Ивана Коллона, отбывающего пожизненный срок за убийство префекта. Националисты считают его политическим заключенным. Во вторник вечером президент провел встречу при закрытых дверях с Жилем Симеони и Жан-Ги Таламони. Пока ни одна из сторон не прокомментировала ее итоги. В среду Макрон намеревается подробно изложить свое видение перспектив острова во время выступления в Бастии.

Доходы острова

Остров в Средиземном море с территорией 9 тыс. кв км и населением 330 тыс. человек является одним из наименее экономически благополучных регионов Франции. По размерам ВВП на душу населения Корсика отстает от других французских регионов. В промышленности занято 16% населения, в сельском хозяйстве - чуть более 2%, а основные рабочие места островитянам обеспечивают туризм и сфера обслуживания.

В этих условиях островная экономика сильно зависит от поддержки французской казны. По оценкам экспертов, ежегодно Корсика обходится налогоплательщикам Франции примерно в €1 млрд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Собчак рассказала в США об отношении к НАТО и о первых шагах в случае победы на выборах
2
Летчик второго Су-25 рассказал, как прикрывал погибшего в Сирии майора Филипова
3
Неприятности в раю: почему разгорелся политический кризис на Мальдивах
4
Сварщик в гостях у Трампа: кого позвали на "тронную речь" президента США
5
Бывший глава AIBA: МОК указал федерации бокса на необходимость скорейших реформ
6
СМИ: умер американский актер Джон Махони
7
Джим Керри удалил страницу в Facebook из-за приписываемого России вмешательства в выборы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама