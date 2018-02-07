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Мэй и Трамп обсудили закон об использовании США зарубежных баз данных

Международная панорама
7 февраля, 1:12 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 7, февраля. /ТАСС

Стороны считают, что принятие этого документа "очень важно для коллективной безопасности обеих стран"

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ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила с президентом США Дональдом Трампом закон об использовании зарубежных баз данных в целях борьбы с преступностью. Об этом во вторник сообщила канцелярия главы британского правительства по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

Стороны обсудили американский закон, который конкретизирует порядок использования зарубежных баз данных и который Сенат США должен рассмотреть позднее в феврале. "Закон касается того, как США могут получить доступ к данным, хранящимся в другой стране, когда это необходимо для уголовного преследования за серьезные преступления или для пресечения терроризма", - сообщили в канцелярии Мэй.

С помощью этого закона "сотрудники правоохранительных органов в США и Великобритании будут уполномочены проводить расследования в отношении своих граждан, подозреваемых в терроризме и серьезных преступлениях, таких как убийство, торговля людьми и сексуальное насилие над детьми", независимо от места хранения электронных данных в виде переписки подозреваемого.

"Премьер-министр подчеркнула большое значение этого законодательного акта для властей Великобритании в расследовании преступной и террористической деятельности на территории страны", - отметил ее представитель, подчеркнув, что Мэй и Трамп согласились с тем, что "его прохождение через законодательную систему США очень важно для коллективной безопасности обеих стран".

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Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд
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