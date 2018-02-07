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Большинство американцев выступают против строительства стены на границе с Мексикой

Международная панорама
7 февраля, 1:49 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, февраля. /ТАСС

Такого мнения придерживаются 59% опрошенных специалистами университета Куиннипиака

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ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Большинство американских избирателей - 59% - выступают против строительства стены на границе с Мексикой. Это показали распространенные во вторник результаты общенационального опроса общественного мнения, проведенного специалистами университета Куиннипиака.

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Государственная граница между Мексикой и США, проходящая между городами Сьюдад-Хуарес (штат Чиуауа) и Санленд-Парком (штат Нью-Мехико)

Проект Трампа: стена на границе с Мексикой начинает принимать очертания

Лишь 37% поддерживают план полностью отгородиться от южного соседа, который упорно отстаивает нынешний глава администрации США Дональд Трамп. Стена на границе с Мексикой - одно из ключевых его предвыборных обещаний. Указ о ее постройке Трамп подписал еще 25 января прошлого года - через пять дней после вступления в должность президента. При этом он неоднократно утверждал, что за барьер в конечном итоге заплатит Мексика, что вызывает резко отрицательную реакцию у мексиканских властей.

Пока глава Белого дома пытается уговорить Конгресс выделить средства на сооружение стены. 24 января он заявил, отвечая на вопросы журналистов, что на возведение стены необходимо $25 млрд. Предполагается, что эти деньги пойдут, в частности, на строительство 508,6 км дополнительных ограждений, а также укрепление 655 км уже существующих.

По словам Трампа, стена призвана "остановить наркоторговцев, контрабандистов, преступные картели". "Преступность - серьезная проблема в Мексике, и мы не хотим, чтобы она распространялась на нашу страну", - заметил он.

Взамен президент пообещал законодателям-демократам рассмотреть возможность предоставления детям нелегальных мигрантов в течение 10-12 лет американского гражданства в случае отсутствия у них судимостей. Такое предложение может быть включено в иммиграционную реформу, призванную заменить специальную программу DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals, программа защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в страну несовершеннолетними), которую Трамп решил окончательно закрыть к 5 марта. Однако Трамп предупредил, что "нет стены, нет и DACA".

Опрос, в котором участвовали 1,3 тыс. избирателей, был проведен 2-5 февраля, погрешность не превышает 3,3%.

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