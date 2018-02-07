Планировавший теракт в Нью-Йорке американец приговорен к 18 годам тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Житель Нью-Йорка Мунтер Омар Салех, признавший ранее вину в сговоре с целью оказания поддержки террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и планировании теракта в городе, приговорен к 18 годам тюрьмы. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении министерства юстиции США.

Судебное заседание прошло в федеральном суде в нью-йоркского района Бруклин. 22-летний гражданин США Салех, который учился в одном из колледжей Нью-Йорка, был арестован в июне 2015 года вместе со своим сообщником Имраном Раббани. Это произошло после того, как они напали на сотрудника правоохранительных органов, следившего за ними.

Как утверждала сторона обвинения, Салех поддерживал ИГ и намеревался изготовить взрывное устройство, чтобы привести его в действие в Нью-Йорке. Он искал в интернете информацию о том, как делать самодельные бомбы, менять внешность и прятаться от полиции.

"Вдохновленный жестокой и полной ненависти идеологией ИГ, подсудимый вступил в сговор со своими сообщниками с целью совершения террористического акта в Нью-Йорке с помощью самодельной бомбы, изготовленной из скороварки", - приводятся в заявлении минюста слова и.о. помощника генпрокурора США по национальной безопасности Эдварда О'Каллахана.

По данным прокуратуры, Салех не скрывал своих взглядов и размещал в социальных сетях публикации в поддержку боевиков ИГ. Он также занимался переводом на английский язык пропагандистских материалов террористов.

Всего у Салеха, признавшего вину в феврале прошлого года, было как минимум трое сообщников. Раббани был приговорен к 20 месяцам тюрьмы в прошлом году. Третьему подельнику Надеру Саадеху были предъявлены обвинения, он не признал своей вины и ожидает вынесения приговора, находясь под стражей. Четвертый подсудимый Фарид Мумуни вину признал и также ожидает вердикта суда.