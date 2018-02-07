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Власти Венесуэлы утверждают, что достигли соглашения с оппозицией

Международная панорама
7 февраля, 2:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

Возглавляющий делегацию оппозиции депутат парламента Венесуэлы Хулио Борхес сказал, что "никакого соглашения пока нет"

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ТАСС, 7 февраля. Власти и оппозиция Венесуэлы достигли окончательного соглашения об урегулировании политического кризиса в стране. С таким утверждением выступил во вторник министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, возглавляющий на проходящих в Доминиканской Республике переговорах правительственную делегацию.

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"В понедельник вечером мы достигли окончательного соглашения с оппозицией. Мы приехали в Доминиканскую Республику, чтобы, как договаривались, подписать его здесь", - сказал Родригес перед началом очередного раунда переговоров в Санто-Доминго. Его слова приводит телеканал Telesur.

Между тем депутат Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хулио Борхес, возглавляющий делегацию оппозиции, заявил, что "никакого соглашения пока нет". По его словам, утверждение о том, что договоренность достигнута, является неправдой.

Очередной раунд переговоров по ситуации в Венесуэле должен был начаться в понедельник. Однако он не состоялся, поскольку ни делегация правительства, ни переговорщики от оппозиции в столицу Доминиканской Республики не приехали. Во вторник представители правительства и оппозиции все-таки сели за стол переговоров.

Переговоры в Доминиканской Республике

Последний раунд переговоров между венесуэльскими властями и оппозицией завершился в Санто-Доминго 31 января. После этого делегации вернулись в Венесуэлу, чтобы проанализировать ход диалога и достичь консенсуса по нерешенным вопросам.

В качестве посредников в переговорах участвуют президент Доминиканской Республики Данило Медина, экс-премьер Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, а также представители Чили, Боливии и Никарагуа.

Одна из главных тем переговоров - предстоящие в Венесуэле президентские выборы. Власти решили провести их до 30 апреля, но с этим не согласна оппозиция. Оппоненты президента Николаса Мадуро также добиваются восстановления полномочий парламента, большинство голосов в котором принадлежит оппозиции. Кроме того, они требуют открытия гуманитарного коридора для доставки продовольствия и медикаментов в Венесуэлу и освобождения более 200 политзаключенных.

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