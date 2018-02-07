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Пхеньян осудил ядерную доктрину США и заявил о продолжении своей ракетно-ядерной программы

Международная панорама
7 февраля, 3:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

В заявлении отмечается, что КНДР не будет применять ядерное оружие, пока "враждебные силы" не посягнут на суверенитет страны

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ТАСС, 7 февраля. Планы США по разработке ядерных вооружений, в том числе тактических боеголовок с маломощными зарядами, о которых говорится в новой ядерной доктрине, а также заявленная возможность использования атомного оружия даже в случае неядерного нападения говорят о том, что американский президент Дональд Трамп "ищет ядерной войны". Такую оценку новой ядерной доктрине США дали в КНДР, отметив, что позиция США подтверждает справедливость разработки Пхеньяном своего ядерного оружия, передало во вторник вечером агентство ЦТАК.

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В заявлении представителя Института по делам США при МИД КНДР, которое привело северокорейское агентство, Соединенные Штаты называются "ядерным государством-преступником", ставшим единственной страной, которая применила атомное оружие и "обрушило ядерную катастрофу на голову нескольких сотен тысяч людей" в Хиросиме и Нагасаки. Вашингтон, как пишет ЦТАК, придерживается неизменной политики "осуществить честолюбивый замысел господствовать над миром на основе абсолютного ядерного превосходства".

Эти обстоятельства, продолжает автор комментария, подтверждают справедливость подхода Пхеньяна к разработке собственного ядерного оружия для обеспечения национальной безопасности. "Сегодняшняя суровая действительность, в которой США произволом и насилием нагло нарушают международные законы, как попало размахивают ядерной дубинкой и заявляют о намерении господствовать над миром, ясно доказала, что сто и тысячекратно был прав выбранный нами путь укрепления ядерных сил сдерживания", - пишет эксперт, отмечая, что сложившиеся обстоятельства убедили Пхеньян в том, что по пути параллельного развития экономики и ядерной программы "следует энергично идти до конца".

В этой связи автор отмечает, что КНДР, как "миролюбивая и ответственная ядерная держава", не будет применять ядерное оружие и угрожать им, "пока агрессивные враждебные силы не посягнут на суверенитет и интересы" страны. "Однако на акции, нарушающие мир и безопасность на Корейском полуострове, ответим решительными мерами", - заключил он.

Пентагон на прошлой неделе обнародовал обновленную ядерную доктрину США. В ней, в частности, отмечается, что США распространяют свои обязательства по обеспечению сдерживания от применения ядерного оружия на более чем 30 государств. Среди стран, представляющих "ядерную угрозу" для США и их союзников, в документе, насчитывающем 75 страниц, указаны Россия, Китай, Иран и КНДР. В Пентагоне отметили, что не исключают возможности применения атомного оружия в случае нападения на Соединенные Штаты с использованием обычных вооружений.

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