WP: Пентагон приступил по указанию Трампа к планированию крупного военного парада

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Пентагон приступил по указанию президента Дональда Трампа к планированию проведения крупного военного парада в Вашингтоне. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post, ссылающаяся на неназванных представителей минобороны и Белого дома.

По их словам, Трамп во время совещания 18 января в Пентагоне ясно дал понять, что "хотел бы увидеть в Вашингтоне крупный военной парад", подобный тому, что проводится ежегодно на Елисейских полях 14 июля в честь Национального дня Франции. "Это было воспринято как президентская директива, - приводит издание слова представителя минобороны. - И теперь данный вопрос прорабатывается на самом высоком военном уровне".

Как сказал газете, в свою очередь, представитель администрации, к "планированию парада приступили несколько недель назад, и в этом участвует руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли".

Трамп ранее уже говорил журналистам, что мысль о военном параде в Вашингтоне у него появилась после прошлогодней летней поездки в Париж, в ходе которой он в числе почетных гостей присутствовал на параде, состоявшемся на Елисейских полях.

18 сентября президент на встрече с французским коллегой Эмманюэлем Макроном на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что обдумывает идею "организации великого парада с целью демонстрации военной мощи США 4 июля на Пенсильвания-авеню". "Посмотрим, сможем ли мы это сделать", - добавил Трамп.

Торжества 4 июля по случаю Дня независимости и так проходят в американской столице ежегодно. Они традиционно включают в себя достаточно скромный по масштабам парад с участием воинских подразделений, концерт у здания Конгресса США и вечерний салют.