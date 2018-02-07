CBS: США отложили испытание баллистической ракеты из-за Олимпиады

ТАСС, 7 февраля. США приняли решение отложить испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которую планировалось запустить с базы американских ВВС Ванденберг (штат Калифорния), в связи с Олимпийскими играми 2018 года в Пхёнчхане. Об этом во вторник сообщил телеканал CBS.

В январе США согласились на время проведения Олимпиады отложить крупномасштабные совместные военные учения с Южной Кореей, которые ежегодно проходят весной.

Церемония открытия Игр пройдет 9 февраля на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане.