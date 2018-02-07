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Япония заявила России протест в связи с началом учений на Курилах

Международная панорама
7 февраля, 4:37 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 7, февраля. /ТАСС

В учениях задействованы свыше 2 тыс. военнослужащих

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ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Япония заявила России протест в связи с началом антитеррористических учений на островах Курильской гряды. Об этом заявил в среду глава японского МИД Таро Коно на заседании бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

"Это противоречит позиции нашей страны в отношении четырех северных островов (южной части Курильского архипелага - прим. ТАСС), мы заявили протест", - привело его слова агентство Kyodo.

В настоящее время ТАСС не располагает комментарием российского посольства в Токио.

Ранее пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России сообщила, что более двух тысяч военнослужащих принимают участие в учениях на Курилах, в ходе которых отрабатывается противодействие условным незаконным вооруженным формированиям. В мероприятиях задействованы около 500 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8АМТШ.

"В ходе тактических этапов учения состоится высадка вертолетно-штурмовой группы на один из островов с целью совершенствования навыков десантно-штурмовой подготовки военнослужащих в сложных природно-климатических условиях", - говорится в сообщении на сайте российского оборонного ведомства. Кроме того, как отмечается, военнослужащие межвидовой группировки войск "осуществят поиск и блокирование условной диверсионно-разведывательной группы на острове Кунашир". Учения продлятся до конца текущей недели.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является проблема принадлежности южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно- правовое оформление, сомнению не подлежит.

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