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Тиллерсон: США будет трудно помешать РФ повлиять на выборы, если она захочет это сделать

Международная панорама
7 февраля, 5:15 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, февраля. /ТАСС

По словам главы Госдепа, подготовку Вашингтона к возможному вмешательству сложно оценить, так как "русские тоже адаптируются

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Материал из 1 страницы
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© EPA-EFE/Chris Kleponis/POOL

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон полагает, что Вашингтону будет сложно помешать Москве оказать влияние на американские выборы, если у российской стороны возникнут такие намерения. С этим утверждением глава внешнеполитического ведомства США выступил во вторник в интервью телеканалу Fox News.

"Есть много способов, которыми Россия может вмешиваться в выборы, у них есть различные инструменты", - сказал Тиллерсон. "В текущем году в этом полушарии будет много важных выборов", - добавил глава Госдепа, который находится в Боготе. В их числе он назвал и промежуточные выборы в американский Конгресс, которые состоятся в ноябре. В публикации Fox News говорится, что Тиллерсон обвинил Россию в попытках повлиять на эти выборы в США.

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"Думаю, важно, чтобы мы продолжили говорить России: "Послушайте, вы думаете, мы не видим, что вы делаете. Мы видим это, и вам следует прекратить. Если вы не прекратите, то продолжите навлекать на себя последствия", - сказал госсекретарь США.

На вопрос о том, лучше ли подготовлен Вашингтон сейчас, чем прежде, к якобы возможному вмешательству РФ в промежуточные выборы в Конгресс США, Тиллерсон ответил: "Я не знаю, сказал бы я, что мы подготовлены лучше, поскольку русские тоже адаптируются". "Суть в том, что если у них будут намерения вмешаться, то они найдут способы сделать это. Мы можем предпринять меры, но если они решат, что будут это делать, то предотвратить это очень трудно", - добавил он.

Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы 2016 года проводят ФБР, аппарат спецпрокурора США Роберта Мюллера, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. Президент США Дональд Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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