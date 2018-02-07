Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 57.22
€ 70.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тиллерсон не говорит, будет ли Пенс встречаться с представителями КНДР в Пхёнчхане

Международная панорама
7 февраля, 5:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, февраля. /ТАСС

Вице-президенту США поручено отправиться в Южную Корею, чтобы поддержать американских спортсменов, подчеркнул глава Госдепа

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отказался прямо говорить, намерен ли американский вице-президент Майкл Пенс провести встречу с представителями КНДР во время своего визита на зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане. Интервью с главой внешнеполитического ведомства было показано во вторник в эфире телеканала Fox News.

Отвечая на вопрос, планируют ли США инициировать переговоры с представителями КНДР в Пхёнчхане, Тиллерсон сказал: "Вице-президент находится там (в Пхёнчхане - прим. ТАСС), и мы посмотрим, что произойдет".

Тиллерсон, который находится с визитом в Боготе, заявил, что президент США Дональд Трамп поручил Пенсу отправиться в Южную Корею, прежде всего, чтобы поддержать американских спортсменов, которые будут выступать на Олимпиаде. "Мы ожидаем привезти домой множество медалей", - отметил госсекретарь.

Как ранее объявила пресс-служба Белого дома, Пенс возглавит делегацию США на торжественной церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Кроме того, заместитель главы администрации США в ходе поездки посетит Сеул и Токио. Во вторник начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что члены делегации США на Олимпиаде в Пхёнчхане на данный момент не планируют встречаться с кем-либо из представителей властей КНДР.

Ранее японская газета The Asahi Shimbun со ссылкой на источники в Сеуле сообщила, что США попросили Южную Корею организовать, чтобы вице-президент Пенс и сопровождающие его лица во время пребывания на Олимпиаде не пересекались с делегацией КНДР во главе с председателем президиума Верховного народного собрания (парламента) страны Ким Ён Намом.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля, а Паралимпиада - с 9 по 19 марта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018 Ситуация на Корейском полуострове
Персоны
Тиллерсон, Рекс Пенс, Майкл (Майк)
Страны
США КНДР Республика Корея
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Собчак рассказала в США об отношении к НАТО и о первых шагах в случае победы на выборах
2
Неприятности в раю: почему разгорелся политический кризис на Мальдивах
3
Летчик второго Су-25 рассказал, как прикрывал погибшего в Сирии майора Филипова
4
Бывший глава AIBA: МОК указал федерации бокса на необходимость скорейших реформ
5
Сварщик в гостях у Трампа: кого позвали на "тронную речь" президента США
6
СМИ: умер американский актер Джон Махони
7
МО РФ: публикация о финансах пилота Филипова должна получить оценку правоохранителей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама