Тиллерсон не говорит, будет ли Пенс встречаться с представителями КНДР в Пхёнчхане

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон отказался прямо говорить, намерен ли американский вице-президент Майкл Пенс провести встречу с представителями КНДР во время своего визита на зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане. Интервью с главой внешнеполитического ведомства было показано во вторник в эфире телеканала Fox News.

Отвечая на вопрос, планируют ли США инициировать переговоры с представителями КНДР в Пхёнчхане, Тиллерсон сказал: "Вице-президент находится там (в Пхёнчхане - прим. ТАСС), и мы посмотрим, что произойдет".

Тиллерсон, который находится с визитом в Боготе, заявил, что президент США Дональд Трамп поручил Пенсу отправиться в Южную Корею, прежде всего, чтобы поддержать американских спортсменов, которые будут выступать на Олимпиаде. "Мы ожидаем привезти домой множество медалей", - отметил госсекретарь.

Как ранее объявила пресс-служба Белого дома, Пенс возглавит делегацию США на торжественной церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Кроме того, заместитель главы администрации США в ходе поездки посетит Сеул и Токио. Во вторник начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что члены делегации США на Олимпиаде в Пхёнчхане на данный момент не планируют встречаться с кем-либо из представителей властей КНДР.

Ранее японская газета The Asahi Shimbun со ссылкой на источники в Сеуле сообщила, что США попросили Южную Корею организовать, чтобы вице-президент Пенс и сопровождающие его лица во время пребывания на Олимпиаде не пересекались с делегацией КНДР во главе с председателем президиума Верховного народного собрания (парламента) страны Ким Ён Намом.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля, а Паралимпиада - с 9 по 19 марта.