США помогут Колумбии в решении проблемы с венесуэльскими беженцами

БОГОТА, 7 февраля. /ТАСС/. США окажут поддержку колумбийским властям в оказании помощи беженцам из Венесуэлы, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за гуманитарного кризиса. Об этом во вторник в ходе пресс- конференции сообщил госсекретарь Рекс Тиллерсон по итогам встречи с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом.

"Колумбия и США готовы помочь в решении гуманитарной ситуации в Венесуэле, но на данном этапе это сложно сделать из-за сложившейся там ситуации. Часть наших усилий может быть перенаправлена на помощь тем венесуэльцам, которые были вынуждены уехать в Колумбию. Мы обсуждали это сегодня", - отметил Тиллерсон.

"У нас разрывается сердце от того что происходит в Венесуэле и от того, как это влияет на Колумбию", - подчеркнул он. Госсекретарь высоко оценил предпринимаемые колумбийскими властями меры по приему беженцев из Венесуэлы. "Мы продолжим совместную работу по поиску решения этой трагической ситуации", - добавил он.

По словам Тиллерсона, "Колумбия является ключевым игроком в усилиях Западного полушария в процессе восстановления демократии в Венесуэле". "Мы подробно обсудили пути совместной работы с другими странами региона, в том числе и из группы Лимы, для восстановления демократии в Венесуэле. Нашей единственной задачей является возврат Венесуэлы к своей конституции, восстановление ее законно избранной Национальной ассамблеи (парламента - прим. ТАСС), участие венесуэльского народа в свободных выборах", - заявил госсекретарь.

В свою очередь Сантос отметил, что Колумбия наряду с другими странами региона не может признать результаты предстоящих президентских выборов в Венесуэле, поскольку не считает их свободными и прозрачными. "Тяжелая гуманитарная ситуация, которую режим (венесуэльские власти - прим. ТАСС) отрицает, теперь еще дополняется началом президентских выборов, которые мы не признаем, поскольку они не обеспечены гарантиями", - заявил президент. По его мнению, эти гарантии и не будут представлены, поскольку "Мадуро никогда больше не согласится идти на свободные и прозрачные выборы, зная, что их проиграет". "В этих условиях для Колумбии и для многих других демократических стран из группы Лимы, невозможно будет признать результаты этих выборов", - отметил колумбийский лидер.

По словам президента, в ходе встречи с госсекретарем США он выразил "озабоченность в связи с тяжелой ситуацией, в которой находится венесуэльский народ". "Этот кризис, который является следствием провалившейся революции во главе с президентом Мадуро, имеет огромные последствия как для Колумбии, так и для всего региона", - добавил он.