Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 57.22
€ 70.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США помогут Колумбии в решении проблемы с венесуэльскими беженцами

Международная панорама
7 февраля, 5:26 UTC+3 БОГОТА БОГОТА 7, февраля. /ТАСС

Рекс Тиллерсон заявил, что задачей США является возврат Венесуэлы к своей конституции

Поделиться
Материал из 1 страницы

БОГОТА, 7 февраля. /ТАСС/. США окажут поддержку колумбийским властям в оказании помощи беженцам из Венесуэлы, которые были вынуждены покинуть свою страну из-за гуманитарного кризиса. Об этом во вторник в ходе пресс- конференции сообщил госсекретарь Рекс Тиллерсон по итогам встречи с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом.

Галерея
15 фото

Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция

"Колумбия и США готовы помочь в решении гуманитарной ситуации в Венесуэле, но на данном этапе это сложно сделать из-за сложившейся там ситуации. Часть наших усилий может быть перенаправлена на помощь тем венесуэльцам, которые были вынуждены уехать в Колумбию. Мы обсуждали это сегодня", - отметил Тиллерсон.

"У нас разрывается сердце от того что происходит в Венесуэле и от того, как это влияет на Колумбию", - подчеркнул он. Госсекретарь высоко оценил предпринимаемые колумбийскими властями меры по приему беженцев из Венесуэлы. "Мы продолжим совместную работу по поиску решения этой трагической ситуации", - добавил он.

По словам Тиллерсона, "Колумбия является ключевым игроком в усилиях Западного полушария в процессе восстановления демократии в Венесуэле". "Мы подробно обсудили пути совместной работы с другими странами региона, в том числе и из группы Лимы, для восстановления демократии в Венесуэле. Нашей единственной задачей является возврат Венесуэлы к своей конституции, восстановление ее законно избранной Национальной ассамблеи (парламента - прим. ТАСС), участие венесуэльского народа в свободных выборах", - заявил госсекретарь.

В свою очередь Сантос отметил, что Колумбия наряду с другими странами региона не может признать результаты предстоящих президентских выборов в Венесуэле, поскольку не считает их свободными и прозрачными. "Тяжелая гуманитарная ситуация, которую режим (венесуэльские власти - прим. ТАСС) отрицает, теперь еще дополняется началом президентских выборов, которые мы не признаем, поскольку они не обеспечены гарантиями", - заявил президент. По его мнению, эти гарантии и не будут представлены, поскольку "Мадуро никогда больше не согласится идти на свободные и прозрачные выборы, зная, что их проиграет". "В этих условиях для Колумбии и для многих других демократических стран из группы Лимы, невозможно будет признать результаты этих выборов", - отметил колумбийский лидер.

По словам президента, в ходе встречи с госсекретарем США он выразил "озабоченность в связи с тяжелой ситуацией, в которой находится венесуэльский народ". "Этот кризис, который является следствием провалившейся революции во главе с президентом Мадуро, имеет огромные последствия как для Колумбии, так и для всего региона", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тиллерсон, Рекс Сантос, Хуан Мануэль
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
США Колумбия Венесуэла
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Собчак рассказала в США об отношении к НАТО и о первых шагах в случае победы на выборах
2
Неприятности в раю: почему разгорелся политический кризис на Мальдивах
3
Летчик второго Су-25 рассказал, как прикрывал погибшего в Сирии майора Филипова
4
Бывший глава AIBA: МОК указал федерации бокса на необходимость скорейших реформ
5
Сварщик в гостях у Трампа: кого позвали на "тронную речь" президента США
6
СМИ: умер американский актер Джон Махони
7
МО РФ: публикация о финансах пилота Филипова должна получить оценку правоохранителей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама