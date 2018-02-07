Тиллерсон обвинил РФ в невыполнении обязательств по ликвидации химоружия в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон полагает, что Россия не выполнила свои обязательства по ликвидации химического оружия в Сирии. С этим утверждением глава внешнеполитического ведомства США выступил во вторник в интервью телеканалу Fox News.

"Они поддерживают режим Асада, они обеспечивают режиму поддержку с воздуха. Россия несет ответственность, они согласились принять меры в отношении химического оружия в Сирии, очевидно, что они не сделали этого", - сказал глава Госдепа, который находится в Боготе.

Госсекретарь США выступил с утверждением, что "России, действительно, нужно сменить позицию по этому вопросу". По его версии, "они [Россия] могут сколько угодно отрицать это, но факты являются фактами".

В понедельник Совбез ООН провел открытое заседание по теме химических атак в Сирии. США, Великобритания и Франция выступили с традиционными обвинениями в адрес сирийских властей. Постоянный представитель РФ Василий Небензя напомнил западным странам о презумпции невиновности. Дипломат заявил, что страны Запада не хотят провести беспристрастное расследование нападений с использованием отравляющих веществ. Высокий представитель ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу сказала, что Миссия по установлению фактов ОЗХО продолжает изучать утверждения о новых химических атаках в Сирии.