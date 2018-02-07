Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 57.22
€ 70.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тиллерсон обвинил РФ в невыполнении обязательств по ликвидации химоружия в Сирии

Международная панорама
7 февраля, 5:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 7, февраля. /ТАСС

Глава Госдепартамента сказал, что России "нужно сменить позицию по этому вопросу"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© AP Photo/Fernando Vergara

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон полагает, что Россия не выполнила свои обязательства по ликвидации химического оружия в Сирии. С этим утверждением глава внешнеполитического ведомства США выступил во вторник в интервью телеканалу Fox News.

Смотрите также

Небензя: США и Великобритания пытаются оклеветать Россию в СБ ООН

РФ готова принять заявление СБ ООН по химатакам в Сирии, но только с правками

США отказались от переговоров по российскому проекту резолюции СБ ООН по химатакам в Сирии

"Они поддерживают режим Асада, они обеспечивают режиму поддержку с воздуха. Россия несет ответственность, они согласились принять меры в отношении химического оружия в Сирии, очевидно, что они не сделали этого", - сказал глава Госдепа, который находится в Боготе.

Госсекретарь США выступил с утверждением, что "России, действительно, нужно сменить позицию по этому вопросу". По его версии, "они [Россия] могут сколько угодно отрицать это, но факты являются фактами".

В понедельник Совбез ООН провел открытое заседание по теме химических атак в Сирии. США, Великобритания и Франция выступили с традиционными обвинениями в адрес сирийских властей. Постоянный представитель РФ Василий Небензя напомнил западным странам о презумпции невиновности. Дипломат заявил, что страны Запада не хотят провести беспристрастное расследование нападений с использованием отравляющих веществ. Высокий представитель ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу сказала, что Миссия по установлению фактов ОЗХО продолжает изучать утверждения о новых химических атаках в Сирии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тиллерсон, Рекс
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия Колумбия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Собчак рассказала в США об отношении к НАТО и о первых шагах в случае победы на выборах
2
Неприятности в раю: почему разгорелся политический кризис на Мальдивах
3
Летчик второго Су-25 рассказал, как прикрывал погибшего в Сирии майора Филипова
4
Бывший глава AIBA: МОК указал федерации бокса на необходимость скорейших реформ
5
Сварщик в гостях у Трампа: кого позвали на "тронную речь" президента США
6
СМИ: умер американский актер Джон Махони
7
МО РФ: публикация о финансах пилота Филипова должна получить оценку правоохранителей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама