США дополнительно перебрасывают в Японию два ракетных эсминца

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Ракетные эсминцы ВМС США Dewey и Sterett дополнительно направлены на американскую базу Сасебо на острове Хонсю (Япония) для ведения патрульной деятельности в районе Корейского полуострова. Об этом сообщает в среду информационное агентство Kyodo со ссылкой на командование Военно-морских сил Соединенных Штатов.

По этим данным, два эсминца вышли со своей базы в Сан-Диего в Калифорнии. У берегов Японии они образуют группу, которую возглавит ранее размещенный в Сасебо универсальный десантный корабль Wasp ВМС США, способный нести на борту истребители пятого поколения F-35B и конвертопланы морской пехоты Osprey. Этот корабль предназначен для нанесения внезапных ударов по территории противника, включая высадку десанта. Приданные ему два эсминца могут атаковать цели крылатыми ракетами и имеют мощные средства ПРО и ПВО.

В западной части Тихого океана, по данным Kyodo, также ведет патрулирование ударная группировка ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. Эти силы, отмечает агентство, призваны оказывать сдерживающее воздействие на КНДР, которая, как полагают в Пентагоне, может совершить провокационные действия после окончания зимней Олимпиады и Паралимпиады в Пхёнчхане.