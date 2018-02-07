Абэ планирует посетить Россию с визитом в мае

ТОКИО, 7 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хотел бы в мае этого года посетить Россию с официальным визитом. Об этом в среду заявил сам глава японского правительства на проходящем в Токио "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий" (так в Японии называют принадлежащие России острова южной части Курил), передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Если позволят обстоятельства, в мае этого года я намереваюсь посетить Россию с визитом, и на переговорах на высшем уровне собираюсь поднять вопрос проблемы заключения мирного договора", - подчеркнул он.

Абэ также пообещал совместно с президентом РФ Владимиром Путиным положить конец оставшейся после окончания Второй мировой войны проблеме мирного договора, отсутствующего между двумя государствами. "Ситуация, что между Японией и Россией не подписан мирный договор, хотя прошло уже 72 года с окончания войны - ненормальная. Я и президент Путин положим конец этой проблеме, которая сохраняется все послевоенное время", - подчеркнул он. Абэ добавил, что Япония ускорит процесс конкретизации проектов совместной хозяйственной деятельности с Россией на островах южной части Курил. "Мы ускорим процесс конкретизации проектов", - подчеркнул японский премьер.