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Абэ планирует посетить Россию с визитом в мае

Международная панорама
7 февраля, 6:26 UTC+3

Японский премьер также пообещал решить проблему отсутствия мирного договора между двумя странами

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

© AP Photo/Koji Sasahara

ТОКИО, 7 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хотел бы в мае этого года посетить Россию с официальным визитом. Об этом в среду заявил сам глава японского правительства на проходящем в Токио "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий" (так в Японии называют принадлежащие России острова южной части Курил), передает корреспондент ТАСС с места событий.

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"Если позволят обстоятельства, в мае этого года я намереваюсь посетить Россию с визитом, и на переговорах на высшем уровне собираюсь поднять вопрос проблемы заключения мирного договора", - подчеркнул он.

Абэ также пообещал совместно с президентом РФ Владимиром Путиным положить конец оставшейся после окончания Второй мировой войны проблеме мирного договора, отсутствующего между двумя государствами. "Ситуация, что между Японией и Россией не подписан мирный договор, хотя прошло уже 72 года с окончания войны - ненормальная. Я и президент Путин положим конец этой проблеме, которая сохраняется все послевоенное время", - подчеркнул он.

Абэ добавил, что Япония ускорит процесс конкретизации проектов совместной хозяйственной деятельности с Россией на островах южной части Курил. "Мы ускорим процесс конкретизации проектов", - подчеркнул японский премьер.

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