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Мэй пообещала, что Лондон будет твердо отстаивать свои интересы в переговорах по Brexit

Международная панорама
7 февраля, 17:08 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 7, февраля. /ТАСС

В декабре сторонам удалось договориться о завершении первой стадии дискуссий и о переходе ко второй

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ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала, что Лондон будет твердо отстаивать свою позицию в переговорах с Брюсселем по поводу выходу из ЕС и не сомневается в их успехе. Об этом она заявила, отвечая в среду на вопросы депутатов в Палате общин, нижней палате британского парламента.

"Я могу заверить вас, что мы будем твердо придерживаться нашей аргументации, - отметила Мэй. - Как я говорила с самого начала - нас будет окружать много шума. То, что на самом деле будет иметь значение - это позиция, которую мы займем на переговорах, когда мы сядем [за переговорный стол], чтобы добиться наиболее выгодной сделки".

При этом Мэй напомнила, что в декабре прошлого года сторонам удалось договориться о завершении первой стадии дискуссий и переходу ко второй. Это, по ее словам, является свидетельством того, что достижение выгодного для Великобритании соглашения возможно. "Мы доказали, что нам это по силам. Мы сделали это в декабре, и мы сделаем это снова", - сказала Мэй.

Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода на ратификацию достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам Brexit должен быть реализован 29 марта 2019 года, после чего наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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