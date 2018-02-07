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В Иране заявили, что не позволят США создать в Сирии государство восточнее Евфрата

Международная панорама
7 февраля, 17:29 UTC+3 КАИР КАИР 7, февраля. /ТАСС

Советник лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Али Акбар Велаяти добавил, что Тегеран "поддерживает территориальную целостность Сирии и не приемлет никакой агрессии" в отношении суверенитета страны

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КАИР, 7 февраля. /ТАСС/. Исламская Республика Иран не даст Соединенным Штатам реализовать их планы по созданию на территории Сирии независимого государства на восточном берегу реки Евфрат. С таким предупреждением, как передало агентство Fars, выступил в среду советник иранского лидера аятоллы Али Хаменеи Али Акбар Велаяти.

"Американцы хотят дезинтеграции Сирии и уже сделали предварительные шаги по созданию и признанию независимого государства на востоке Евфрата, территориях, населенных преимущественно курдами", - сказал советник иранского лидера. "Но этим планам не суждено материализоваться", - отметил Велаяти. По его словам, "Исламская Республика поддерживает территориальную целостность Сирии и не приемлет никакой агрессии против суверенитета Сирии".

Велаяти высказал убежденность, что его страна поможет сирийскому народу и не допустит реализации "американских мечтаний". "Безусловно, мы будем противостоять Америке в ее дьявольском желании [создать новое государство на территории Сирии]", - добавил Велаяти.

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Хаменеи, Али
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