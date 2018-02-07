AP: хакеры Fancy Bear похитили личные данные сотрудников американского ВПК

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Хакеры из группы Fancy Bear, якобы связанной с Россией, с мая 2015 по март 2016 года похитили данные личной электронной почты у американцев, работающих в ведомствах и компаниях, связанных с военно-промышленным комплексом.

Об этом сообщило в среду агентство AP, которое ссылается на информацию, полученную от компании в области кибербезопасности Secureworks.

Secureworks передала в распоряжение AP сведения о 19 тыс. попыток хакеров похитить пароли личной электронной почте людей, которые могут иметь доступ к технологическим секретам США. На основании этой информации агентство делает вывод, что хакеры стремились получить доступ к американским секретам в таких областях, как создание беспилотных летательных аппаратов (дронов), разработка орбитального самолета, "облачные" сервисы хранения компьютерных данных.

По данным Secureworks, атаки проводились методом фишинга, при котором мошенники присылают на электронную почту письмо якобы от имени администраторов почтового сервиса с просьбой подтвердить свой пароль. Около 40% адресатов поддались на хитрость и направили хакерам свои пароли.

Компания Secureworks сообщает, что за попытками проникнуть в электронную почту американских носителей секретов стоял коллектив хакеров под названием Iron Twilight. Однако AP полагает, что под этим названием скрывается хакерская группа Fancy Bear. Последнюю американские СМИ обвиняли в том, что она работает на российские спецслужбы.

Как признает AP, у него нет доказательств того, что в результате атаки хакерам удалось похитить какие-либо секреты. Однако агентство полагает, что кража паролей электронной почты могла стать первым этапом для проникновения в память компьютеров, принадлежащих владельцу почты. Кроме того, секретная информация могла по ошибке быть послана с личного электронного адреса или получена на него, считает агентство.

Оно отмечает, что среди тех, кто стал мишенью хакеров, были сотрудники ведущих компаний-поставщиков американских вооруженных сил, таких как Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Airbus. Среди мишеней кибератаки были сотрудники компании General Atomics, которая является разработчиком и производителем беспилотных летательных аппаратов, в том числе самого мощного американского ударного дрона Reaper. Похищены были также пароли личной почты сотрудников компаний Palantir Technologies и SAP National Security Services, которые выполняют заказы правительства США по хранению данных, в том числе секретных, в "облачных" хранилищах.

Интерес хакеров вызвали сотрудники частной компании по разработке космических ракет-носителей SpaceX принадлежащей миллиардеру Илону Маску, а также специалисты Boeing, участвующие в проекте создания военного экспериментального орбитального самолета X-37B.