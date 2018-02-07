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СМИ: Индия успешно испытала баллистическую ракету

Международная панорама
7 февраля, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

Prithvi-II способна нести ядерный заряд

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Индия провела успешные испытания баллистической ракеты Prithvi-II, способной нести ядерную боеголовку.

Об этом сообщила в среду газета The Times of India со ссылкой на источники в Минобороны страны.

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По данным издания, пуск был произведен около 11:35 по местному времени (9:05 мск) с мобильной пусковой установки на полигоне Чандипур в штате Орисса на востоке страны.

Предыдущие успешные испытания Prithvi-II состоялись в июне прошлого года. До этого они проводились 21 ноября 2016 года, тогда были одновременно запущены две ракеты.

Prithvi-II может нести боеголовку массой от 0,5 до 1 тонны, ее дальность составляет от 250 до 350 километров. Длина ракеты достигает 9 метров, масса - 4,5 тонны. Как отмечают разработчики, Prithvi-II оснащена технологиями уклонения от ракет и использует новейшую систему наведения на цель. Ее двигатель был спроектирован на базе двигателя советской зенитной ракеты В-755 (комплекса С-75).

Prithvi разработана в рамках "Комплексной программы разработки управляемого ракетного оружия", реализация которой началась в 1983 году. Первый испытательный запуск ракеты этого типа состоялся в 1996 году, принятие на вооружение - в 2003 году. В настоящее время оборонная промышленность Индии ежегодно производит порядка 30 ракет Prithvi.

Сейчас в Индии ведутся работы над еще одной баллистической ракетой - Agni-V. Она способна нести ядерную боевую часть массой более тонны. 18 января прошли последние на сегодняшний день испытания этой ракеты. Военные признали их успешными.

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