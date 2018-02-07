Times: главы британского МВД, минздрава и минобороны могут стать кандидатами в премьеры

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Трое действующих членов британского кабмина - министр внутренних дел Эмбер Радд, министр здравоохранения и социальной защиты Джереми Хант и министр обороны Гэвин Уильямсон - могут включиться в борьбу за пост премьер-министра страны в случае ухода с этой должности Терезы Мэй. Об этом сообщила в среду газета The Times.

Все трое представляют лагерь сторонников евроинтеграции Великобритании в рядах правящей Консервативной партии, в котором, по утверждению издания, уже начались поиски кандидатур в премьеры для того, чтобы найти альтернативу двум представителям лагеря сторонников Brexit - министру иностранных дел Борису Джонсону и парламентарию Джейкобу Рис-Моггу, которых газета называет фаворитами возможной кампании в борьбе за посты лидера тори и главы правительства. При этом наглядный рост популярности в рядах консерваторов традиционалиста и ультраправого популиста Рис-Могга, как указывает издание со ссылкой на друзей Джонсона, застало нынешнего главу МИД врасплох.

В статье утверждается, что у большинства членов парламентской фракции тори нарастает все большее беспокойство по поводу того, что власть в Консервативной партии могут захватить "ультраправые сторонники экстремальной версии Brexit", предусматривающей разрыв устоявшихся за многие десятилетия связей Соединенного Королевства с континентальной Европой.

Согласно сообщениям в британских СМИ, в настоящий момент лагерь сторонников "жесткого Brexit", полагая, что готовая идти на слишком большие уступки Брюсселю Мэй больше не представляет его интересов, перешел в политическое наступление. Главная цель этого маневра состоит в том, чтобы не позволить наиболее влиятельному стороннику евроинтеграции в рядах правительства, министру финансов Филипу Хаммонду помешать осуществлению Brexit на практике и фактически сохранить существующие связи страны с Евросоюзом, обеспечив продолжение свободного доступа Великобритании к единому рынку ЕС после Brexit.

В создавшейся ситуации те британские СМИ, которые ориентированы в своей редакционной политике на развод Лондона с Брюсселем, стали уходить от употребления казалось бы уже сложившихся словосочетаний, таких как "мягкий" и "жесткий Brexit". Теперь они настаивают на том, что первый из них вообще не является выходом из сообщества.