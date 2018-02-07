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СМИ: ХАМАС объявило мобилизацию, опасаясь возможного вторжения Израиля в Газу

Международная панорама
7 февраля, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

Предполагается, что сухопутная операция начнется по окончании военных учений, проводимых израильтянами на границе с сектором

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС объявило всеобщую мобилизацию на фоне опасений о возможном новом вторжении Израиля в анклав.

Об этом передает в среду новостной портал "Кудс-пресс" со ссылкой на источники в движении.

"Решение руководства ХАМАС принято на фоне масштабных военных учений, начатых израильской армией в прошлое воскресенье вблизи сектора, - отмечают они. - Лидеры движения в Газе относятся к этим маневрам очень серьезно, принимая меры предосторожности. Всем политическим и военным руководителям указано на необходимость избегать публичных появлений, менять места проживания и не использовать мобильные телефоны".

Как сообщает издание, в частности, принято решение эвакуировать подразделения боевого крыла исламистов "Бригад Иззэддина аль-Кассама" с их позиций в безопасные места. "Бригады отдали распоряжения своим активистам покинуть тренировочные центры, лагеря и расположения сил безопасности, которые могут стать легкой мишенью для самолетов оккупации", - сообщили источники.

В воскресенье газета Al Hayat со ссылкой на лидера исламистов в Газе Яхью Синвара сообщала, что ХАМАС "в ближайшие дни или даже часы" ждет начала Израилем сухопутной операции в секторе. "Она начнется сразу по окончании военных учений, которые проводятся на границе с Газой", - отметил он, подчеркнув, что "вероятность новой агрессии равна 95%". Издание также связало возможное проведение еврейским государством военной операции с отказом палестинцев от предложенного им американо-израильского плана урегулирования, который предусматривает создание палестинского государства на половине территории Западного берега реки Иордан и в секторе Газа.

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