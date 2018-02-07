Politico: помощники Трампа склоняют его к достижению компромисса со спецпрокурором по РФ

ТАСС, 7 февраля. Юридические помощники президента США Дональда Трампа призывают его к достижению компромисса со спецпрокурором Робертом Мюллером относительно условий их предстоящей встречи, дата проведения которой пока не определена. Об этом сообщила в среду газета Politico.

По ее сведениям, юристы Трампа четко дали понять, что хотели бы избежать варианта, при котором руководитель администрации будет вынужден отвечать на любые вопросы Мюллера, проводящего расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. С другой стороны, как стало известно изданию, советники президента рекомендуют ему не отказываться от беседы с Мюллером, сославшись на Пятую поправку к конституции США, позволяющую воздержаться от свидетельствования против самого себя.

Вместо этого, отмечает газета, юристы советуют Трампу пойти на компромисс и договориться с Мюллером о предоставлении письменных ответов на имеющиеся у него к хозяину Белого дома вопросы. Таким вариантом общения со следствием, в частности, воспользовался 40-й президент США Рональд Рейган, будучи замешанным в шумном скандале, связанном с незаконными поставками оружия никарагуанским контрреволюционерам.

"Я думаю, что достижение разумного компромисса возможно", - заявил изданию бывший советник Трампа в период его предвыборной кампании Роджер Стоун. Он полагает, что иные варианты действий президента в отношении спецпрокурора чреваты "политическими и правовыми угрозами".

Юридическая команда Трампа, по данным газеты, проявляет интерес и к возможности предоставления президентом письменных ответов на часть вопросов Мюллера.