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Politico: помощники Трампа склоняют его к достижению компромисса со спецпрокурором по РФ

Международная панорама
7 февраля, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

В частности, юристы советуют президенту США договориться с Робертом Мюллером о предоставлении письменных ответов на имеющиеся у него вопросы

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ТАСС, 7 февраля. Юридические помощники президента США Дональда Трампа призывают его к достижению компромисса со спецпрокурором Робертом Мюллером относительно условий их предстоящей встречи, дата проведения которой пока не определена. Об этом сообщила в среду газета Politico.

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По ее сведениям, юристы Трампа четко дали понять, что хотели бы избежать варианта, при котором руководитель администрации будет вынужден отвечать на любые вопросы Мюллера, проводящего расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. С другой стороны, как стало известно изданию, советники президента рекомендуют ему не отказываться от беседы с Мюллером, сославшись на Пятую поправку к конституции США, позволяющую воздержаться от свидетельствования против самого себя.

Вместо этого, отмечает газета, юристы советуют Трампу пойти на компромисс и договориться с Мюллером о предоставлении письменных ответов на имеющиеся у него к хозяину Белого дома вопросы. Таким вариантом общения со следствием, в частности, воспользовался 40-й президент США Рональд Рейган, будучи замешанным в шумном скандале, связанном с незаконными поставками оружия никарагуанским контрреволюционерам.

"Я думаю, что достижение разумного компромисса возможно", - заявил изданию бывший советник Трампа в период его предвыборной кампании Роджер Стоун. Он полагает, что иные варианты действий президента в отношении спецпрокурора чреваты "политическими и правовыми угрозами".

Юридическая команда Трампа, по данным газеты, проявляет интерес и к возможности предоставления президентом письменных ответов на часть вопросов Мюллера.

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